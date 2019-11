Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 47. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Nachdem uns die letzten Wochen mit zahlreichen Blockbustern wie „Death Stranding“, Star Wars Jedi: Fallen Order“, „Pokémon Schwert und Schild“ und mehr beliefert haben, geht es diese Woche deutlich ruhiger zu.

Die Strategen unter den PS4- und Xbox-Spielern können sich ab dieser Woche ihr eigenes Imperium in Civilization VI aufbauen. Das beliebte, rundenbasierte Strategiespiel erscheint am 22. November 2019 für Konsolen. Außerdem zeigen wir euch alle weiteren Releases für diese Woche.

Release-Vorschau Neue Spiele 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC im Überblick

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 18. November 2019 bis zum 24. November 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 47. Kalenderwoche

Montag, 18. November 2019

Railroad Corporation für PC

Dienstag, 19. November 2019

Munchkin: Quacked Quest für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Football Manager 2020 für PC

für PC The Unicorn Princess für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Shenmue III für PS4 und PC

für PS4 und PC Golem für PSVR

für PSVR Narcos: Rise of the Cartels für PS4 und PC

für PS4 und PC Bubble Bobble 4 Friends für Nintendo Switch

Mittwoch, 20. November 2019

Still There für Nintendo Switch und PC

Donnerstag, 21. November 2019

Deemo Reborn für PSVR

für PSVR Farmer’s Dynasty für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein für PS4, Xbox Onem Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox Onem Nintendo Switch und PC Thief of Thieves - Season One für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Narcos: Rise of the Cartels für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Black Future ’88 für Nintendo Switch und PC

Freitag, 22. November 2019

Sid Meier’s Civilization VI für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Sniper Ghost Warrior Contracts für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Lost Ember für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Narcos: Rise of the Cartels für Xbox One

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

© Anuman Interactive

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.