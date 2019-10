Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 44. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Halloween steht vor der Tür. Der passende Zeitpunkt also, um sich mit Luigis neuestem Geisterabenteuer zu gruseln und ein Blick auf die kommenden Releases zu werfen.

Lange Zeit mussten Fans auf einen Nachfolger der Luigi's Mansion-Reihe warten. Nun ist es soweit und Luigi's Mansion 3 steht in den Startlöchern. Ab Halloween können wir den grünbemützten Angsthasen in ein Spukhotel schicken und den gespenstischen Bewohnern den Kampf ansagen. Dabei steht ihm sein Schreckweg-Staubsauger mit neuen Aktionen wie dem Pömpelschuss wacker zur Seite. Des Weiteren zeigen wir euch noch alle anderen Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 28. Oktober 2019 bis zum 03. November 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 44. Kalenderwoche

Montag, 28. Oktober 2019

Xeno Crisis für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Door Kickers: Action Squad für Nintendo Switch

Dienstag, 29. Oktober 2019

Resident Evil 5 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Resident Evil 6 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Disney Classic Games: Aladdin & Der König der Löwen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Super Monkey Ball: Banana Blitz HD für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Close to the Sun für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Vampyr für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Police Chase für Xbox One

für Xbox One Afterparty für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Disgaea 4 Complete+ für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Harvest Moon: Mad Dash für PS4 und Nintendo Switch

Mittwoch, 30. Oktober 2019

Inferno 2+ für Xbox One

für Xbox One Xeno Crisis für Xbox One

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Luigi’s Mansion 3 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Castle Costume für PS4

für PS4 Tokyo Dark für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ghost Parade für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch The Wanderer: Frankenstein’s Creature für PC

Freitag, 01. November 2019

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Race with Ryan für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Citadel: Forged with Fire für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Spirit of the North für PS4

für PS4 Jalopy für Xbox One

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

