Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 43. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Mit „Call of Duty: Modern Warfare“ und „The Outer Worlds“ erwarten uns zwei Blockbuster-Titel, die für stundenlangen Spielspaß sorgen. In unserer Release-Vorschau verraten wir euch, welche Games außerdem noch in dieser Woche erscheinen.

„Call of Duty“ ist zurück und liefert mit dem neuesten Teil Call of Duty: Modern Warfare wieder packende Shooter-Action. Das Studio Infinity Ward hat sich entschlossen, eine Neuauflage der beliebten „Modern Warfare“-Reihe zu kreieren – mit neuer Handlung, die noch härter und authentischer sein soll. Dabei verschlägt es euch als Teil einer Spezialeinheit in bekannte europäische Städte und Regionen im nahen Osten. Abseits der Story wird ein Online-Spielplatz mit verschiedensten Modi geboten.

The Outer Worlds tritt in die geistigen Fußstapfen der Fallout-Reihe. Verantwortlich für diesen Space-Trip ist niemand geringeres als Fallout: New Vegas-Entwickler Obsidian Entertainment. Macht euch auf ein Abenteuer voller Ironie und Charme gefasst.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 21. Oktober 2019 bis zum 27 .Oktober 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 43. Kalenderwoche

Montag, 21. Oktober 2019

Eastshade für PS4 und Xbox One

Dienstag, 22. Oktober 2019

Street Outlaws: The List für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Farming Simulator – Platinum Expansion für PS4 und PC

für PS4 und PC WWE 2K20 für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Spin Rhythm XD für PC (Early Access)

für PC (Early Access) The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III für PS4

für PS4 PBA Pro Bowling für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Moons of Madness für PC

für PC Skullgirls 2nd Encore für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Beholder 2 für PS4

Mittwoch, 23. Oktober 2019

Corpse Party 2: Dead Patient für PC

für PC Mary Skelter 2 für Nintendo Switch

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Cat Quest II: The Lupus Empire für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Dark Devotion für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Ghost Blade HD für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Door Kickers: Action Squad für PS4

Freitag, 25. Oktober 2019

Call of Duty: Modern Warfare für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC The Outer Worlds für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC MediEvil für PS4

für PS4 Pixel Gladiator für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch Into the Dead 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dusk Diver für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Destiny Connect: Tick-Tock Traveler für PS4 und Nintendo Switch

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

