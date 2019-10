Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 42. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Ab dieser Woche macht Geralt von Riva die Nintendo Switch unsicher. Die Neuveröffentlichung von „The Witcher 3“ steht nämlich an und lässt euch das Action-Rollenspiel auf der Nintendo-Konsole sowohl zu Hause am Fernseher als auch unterwegs im Handheld-Modus genießen.

The Witcher 3-Fans können das Action-Rollenspiel mit Geralt nun jederzeit und überall spielen. Die Nintendo Switch-Version macht es möglich. Ab Dienstag, den 15. Oktober steht die Neuveröffentlichung für die Hybridkonsole von Nintendo in den Händlerregalen und kommt neben dem von vielen Preisen überhäuften Hauptspiel noch mit allerlei Zusatzinhalten daher. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Releases für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 14. Oktober 2019 bis zum 20.Oktober 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 42. Kalenderwoche

Montag, 14. Oktober 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 15. Oktober 2019

The Witcher 3: Wild Hunt für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Overwatch für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Children of Morta für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Zombieland: Double Tap – Road Trip für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC The Fisherman – Fishing Planet für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One The Baldur’s Gate: Enhanced Edition Pack für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Planescape: Torment: Enhanced Edition / Icewind Dale Enhanced Edition für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Outer Wilds für PS4

für PS4 Disco Elysium für PC

für PC Outbuddies für PC

für PC Earth Defense Force: Iron Rain für PC

Mittwoch, 16. Oktober 2019

Little Town Hero für Nintendo Switch

Switch Chernobylite für PC

Donnerstag, 17. Oktober 2019

Demon Pit für PC

Felix the Reaper für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Stranded Sails: Explorers Of The Cursed Islands für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Sea Salt für Xbox One, Nintendo Switch und PC

für Xbox One, Nintendo Switch und PC Kine für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Little Big Workshop für PC

für PC Monkey King: Hero is Back für PS4 und PC

für PS4 und PC Travis Strikes Again: No More Heroes für PS4 und PC

für PS4 und PC Stela für Xbox One

für Xbox One The Beast Inside für PC

Freitag, 18. Oktober 2019

Ring Fit Adventure für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC A Hat in Time für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Pig Eat Ball für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Driven Out für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Infliction für PC

für PC Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Raging Loop für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch AeternoBlade II für Xbox One

für Xbox One Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Return of the Obra Dinn für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Megaquarium für Xbox One und Nintendo Switch

