Release-Vorschau - Diese Games erscheinen in der 41. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Diese Woche ist für neue Plattformer-Action gesorgt, wenn das wilde Chamäleon- und Fledermaus-Duo in „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“ in ein neues Abenteuer aufbricht. Wir zeigen euch alle wichtigen Neuerscheinungen.

Rare galt damals als Kultstudio und prägte eine ganze Generation mit Spielen wie die „Donkey Kong Country“-Reihe oder „Banjo-Kazooie“. Einige ehemalige Mitarbeiter des Studios wollten diese Zeit wieder auferleben lassen und gründeten vor einigen Jahren Playtonic. Dadurch erblickte Yooka-Laylee das Licht der Welt, ein klassischer 3D-Plattformer mit viel Charme. Diese Woche bekommen wir nun die Fortsetzung geboten, die das Gameplay aber gehörig auf den Kopf stellt. Anstelle von erkundbaren 3D-Welten schlagen wir uns durch 2D-Level in der Seitenansicht. Auf der Oberwelt rennen wir dagegen in der Vogelperspektive herum. Eines ist jedoch sicher: Das neue Abenteuer Yooka-Laylee and the Impossible Lair versprüht wieder viel Witz und Charme. Des Weiteren zeigen wir euch alle Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 07. Oktober 2019 bis zum 13.Oktober 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 41. Kalenderwoche

Montag, 07. Oktober 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 08. Oktober 2019

Call of Cthulhu für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Trine 4: The Nightmare Prince für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Yooka-Laylee and the Impossible Lair für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Trine: Ultimate Collection für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC The Bradwell Conspiracy für PS4 und PC

für PS4 und PC Asphalt 9: Legends für Nintendo Switch

für Nintendo Switch John Wick Hex für PC und Mac

für PC und Mac A Winter’s Daydream für Xbox One

für Xbox One Atlas für Xbox One

für Xbox One BurgerTime Party für Nintendo Switch

Mittwoch, 09. Oktober 2019

Dragon’s Star Varnir für PC

für PC Stellatum für Xbox One

für Xbox One Draw a Stickman: EPIC 2 für Xbox One

für Xbox One Concrete Genie für PS4

Donnerstag, 10. Oktober 2019

River City Melee Mach!! für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Mable & The Wood für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Spirit Hunter: NG für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Mistover für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Deliver Us the Moon für PC

für PC We Were Here Together für PC und Linux

für PC und Linux Valfaris für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Last Oasis für PC (Early Access)

für PC (Early Access) Corpse Party: Blood Drive für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC A Knight’s Quest für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC The Bradwell Conspiracy für Nintendo Switch

Freitag, 11. Oktober 2019

Doraemon Story of Seasons für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Frostpunk für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One GRID für PS4 und PC

für PS4 und PC Immortal Reams: Vampire Wars für PC

für PC AeternoBlade II für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Earthfall für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Alliance Alive HD Remastered für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Killer Queen Black für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Indivisible für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC The Bradwell Conspiracy für Xbox One

für Xbox One A Knight’s Quest für Xbox One

für Xbox One Lost Artifacts: Time Machine für Xbox One

für Xbox One TwinCop für Xbox One

für Xbox One Active Soccer 2019 für Xbox One

