Release-Vorschau - Battlefield 5 und Co.: Diese Spiele erscheinen nächste Woche!

Während es draußen so richtig kalt wird, geht die Flut an neuen Spielen für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Co. munter weiter. In der 47. Kalenderwoche dürft ihr euch unter anderem auf die Schlachtfelder von Battlefield 5 begeben oder als Landwirt in dem neuesten Ableger der beliebten Simulations-Reihe versuchen. Wir geben euch auf PlayNation den perfekten Überblick darüber, welche Spiele in der kommenden Woche für PS4, Xbox, Switch und Co. erscheinen.

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für November 2018 kurz und bündig präsentieren.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 19. November 2018 und dem 25. November 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Battlefield 5

In Battlefield V werden die Spieler einen Singleplayer-Modus serviert bekommen, der wie in Battlefield 1 die Kriegsgeschichten in den Vordergrund rückt. Neben bewährten Multiplayer-Modi kommt ein neuartiger Koop-Modus namens ''Combined Arms'' hinzu, der jedoch erst nach dem Release veröffentlicht wird. Halbneu werden hingegen die ''Grand Operations'', die sich im Grunde an die bekannten ''Operations'' aus dem Vorgänger anlehnen, ausfallen. Euch werden also dynamische Schlachten mit unterschiedlichen Karten und Modi erwarten.

Landwirtschafts-Simulator 19

Ein richtiges Sahnestück in puncto Simulationen erscheint in diesem Jahr von Giants Software. Der Landwirtschafts-Simulator 2019 bringt drei verschiedene Karten mit, während eine Vielzahl an neuen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorgänger implementiert werden. Dazu zählen unter anderem bekannte Marken wie John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Deutz-Fahr und Krone. Insgesamt soll es über 300 detailgetreue Traktoren, Erntemaschinen und weitere Landmaschinen geben.

Doch der Bauernhof wird in diesem Jahr nur komplett mit den neuen Tieren. Neben Kühen, Schweinen und Hühnern wird es erstmals auch Pferde geben. Zu den Ressourcen gesellen sich Baumwolle und Hafer. LWS 19 erscheint neben dem PC auch für die Konsolen PS4 und Xbox One. Der Titel ist exklusiv bei Amazon erhältlich!

Diese Games erwarten euch in der 47. Kalenderwoche

Dienstag, 20. November 2018

Battlefield 5 für PS4, Xbox One, PC ( Hier Kaufen! )

für PS4, Xbox One, PC ( ) Landwirtschafts-Simulator 19 für PS4, Xbox One, PC ( Hier Kaufen! )

für PS4, Xbox One, PC ( ) Spider-Man - TurfWarfs für PS4 ( Hier Kaufen! )

für PS4 ( ) Moto Racer 4 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Warframe für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Wreckfest für PS4, Xbox One und PC

Mittwoch, 21. Oktober 2018

Assassin's Creed Rebellion für iOS, Android

Donnerstag, 22. November 2018

Nidhogg 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Adventures of Bertram Fiddle Episode 2: A Bleaker Predicklement für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Steamburg für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Jurassic World Evolution: Secrets of Dr. Wu (LDC) für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Party Hard für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Word Sudoku by POWGI für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Insect Planet TD für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Zeus Quest Remastered für Nintendo Switch

für Nintendo Switch ATV Drift und Tricks für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Woodpunk für PC

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit! Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

