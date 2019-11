Red Dead Redemption 2 - Zufallsbegegnung: So findet ihr den Werwolf!

Seit „Red Dead Redemption 2“ am 26. Oktober 2018 veröffentlicht wurde, gibt es Gerüchte über einen Werwolf, der des Nachts die Wälder in dem Spiel unsicher machen soll. Wir erklären euch, wie ihr die mystische Kreatur finden könnt.

In Rockstars Rollenspiel gibt es allerlei verrückte und mysteriöse Zufallsbegegnungen. Von einem UFO, über einen Vampir, bis hin zu einem Geisterzug ist alles vertreten. Aber anscheinend gibt es auch einen Werwolf, der die Wälder in Red Dead Redemption 2 zu einem gefährlichen Ort machen soll. Wobei es sich hier genau handelt und wie ihr dem Wesen begegnen könnt, erklären wir euch in diesem kurzen Guide.

Wir sprechen hiermit eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Der Werwolf von Red Dead Redemption 2

Bereits kurz nach dem Release des Titels machten Gerüchte ihren Lauf, ein Werwolf könnte durch die Wälder streifen und eine Gefahr für den Charakter darstellen. Dieses Gerede hat seinen Ursprung in einem mysteriösen Wesen, das nahe von Roanoke Valley angetroffen werden kann. In der Umgebung des hiesigen Waldes könnt ihr das Heulen einer wolfsähnlichen Kreatur vernehmen und einen dazu passenden Punkt auf der Map entdecken.

Nähert ihr euch diesem Punkt, könnt ihr eine menschenähnliche Gestalt sehen, die hastig in den Wald läuft. Ihr zu folgen führt dazu, dass euch ein Rudel Wölfe angreift, was euch jede Möglichkeit raubt, an dem potenziellen Werwolf dran zu bleiben. Für viele, weniger verbissene Spieler, war dies das letzt Aufeinandertreffen mit dem Wesen aus alten Legenden. Doch einige hartnäckige Fans haben die Suche nach dem gefährlichen Fellbüschel nicht aufgegeben und wurden letztendlich dafür belohnt.

Wilder Mann: Der wahre Werwolf

Nach der zweiten Begegnung mit dem ominösen Wesen habt ihr die Möglichkeit, ihm zu seinem Unterschlupf zu folgen, wo ihr herausfindet, dass es sich bei dem theoretischen Werwolf in Wirklichkeit um einen geistig verwirrten, nackten Mann handelt, der Teil der Zufallsbegegnung „Wilder Mann“ ist. Seid ihr ihm bis zu seinem Zuhause gefolgt, fordert er euch auf, sofort zu verschwinden. Macht ihr dies nicht, greifen euch zwei Wölfe an.

Diese zu töten führt jedoch weder zu großem Ruhm noch freundlich gemeinten Schulterklopfern, sondern lediglich dazu, dass der Einsiedler zusammenbricht und in Embryohaltung vor sich hin schluchzt. Keine Verwandlung, kein Werwolf, keine schrecklichen Geheimnisse. Nur ein armer Kerl, dessen selbst gewählte Familie ihr über den Haufen geschossen habt. Mehr über den nackten Mann erfahrt ihr, wenn ihr euch sein Tagebuch schnappt.

Doch seid gewarnt. Sobald ihr nämlich das Tagebuch wieder weglegt, ist der Verrückte verschwunden. Er taucht beim Verlassen der Höhle erneut auf und greift euch mit einem Messer aus dem Hinterhalt an. Leider habt ihr in diesem Fall keine andere Wahl, als euch zu wehren und den Einsiedler zu töten. Und damit endet dann das traurige Märchen von dem scheinbaren Werwolf.