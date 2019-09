Red Dead Redemption 2 - Die Zombies sind los: Absicht oder nur ein Fehler?

Zombies fallen bei „Red Dead Online“ sowie „Red Dead Redemption 2“ ein. Fans hoffen, dass „Undead Nightmare“ damit in irgendeiner Form zurück ins Spiel findet. Ist die Anwesenheit der Untoten aber tatsächlich beabsichtigt?

In Red Dead Online und Red Dead Redeption 2 sind die Zombies los und versetzen die Spieler derzeit in Aufregung. Es tauchen hier und da Zombie-NPCs auf, die bei den Spielern die Hoffnung erwecken, dass „Undead Nightmare“ wieder zurück ins Spiel findet.

Bei „Red Dead Redemption: Undead Nightmare“ handelt es sich um ein von Rockstar San Diego entwickeltes DLC-Pack für die Spielekonsolen Xbox 360 und PlayStation 3. Ende 2010 kürte der DLC damit die Fortsetzung von Red Dead Redemption. Eventuell sind die auftauchenden Zombies ein erstes Zeichen für eine Wiederkehr.

Absicht oder Glitch?

Beim Auftauchen der Zombies könnte es sich um Beides handeln. Wenn es Absicht ist, kündigt Rockstar Games damit vielleicht ein mögliches DLC an. Es könnte sich allerdings ebenso um ein Event im Rahmen von Halloween handeln oder etwas mit dem Cholera-Ausbruch zu tun haben. Vielleicht sind sie aber auch gar keine Absicht und es handelt sich um ein Missgeschick bei der Implementierung.

Die Zombies erscheinen meist regungslos, manchmal in der Nähe von gegrabenen Löchern und Särgen. Im Februar wurden bereits laufende Exemplare gesichtet. Leuchtende, grüne Augen zeichnen die, meist weiblichen, Zombies aus.

Um was es sich am Ende handelt, bleibt abzuwarten. Wir halten euch bei PlayCentral auf dem Laufenden. Was habt ihr für eine Vermutung? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.

