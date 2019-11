Red Dead Redemption 2 - Der wohl witzigste und gleichzeitig gruseligste Arthur-Glitch

Bugs in Videospielen sind manchmal sehr lästig, doch hin und wieder können sie durchaus amüsant sein. Es gibt allerdings auch Modder, die solche Sachen mit Absicht herbeiführen und dadurch für einige lustige Momente sorgen.

Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel mit ordentlich Platz für Mods und Späßen. Seit dem das Spiel für den PC erschienen ist, kann man so Outfits tauschen, zum Adler oder Skelett werden, die Zeit überspringen oder einfach nackt herumlaufen – und das sind noch nicht einmal alle Möglichkeiten, die es inzwischen gibt.

Wir haben dadurch schon einige komische Sachen entdeckt, doch CountCosmology hat den Vogel sprichwörtlich abgeschossen. Normalerweise fängt er besondere Momente in „Red Dead Redemption 2“ mithilfe von Bildern und kleinen Videos ein, dieses Mal schuf er allerdings einen ganz besonderen Auftritt.

Aa, ha, ha, ha, stayin‘ alive

Arthur sieht hierbei vielleicht lustig und lässig aus, hat es allerdings faustdick hinter den Ohren. Obwohl er aufgrund seines witzigen Gangs aussieht, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun, sollte man sich vor ihm in Acht nehmen – das fällt nach dem Top-Kommentar allerdings schwer, der den Bee Gees Hit „Stayin‘ Alive“ mit ins Spiel bringt.

Habt ihr schon besonders witzige oder merkwürdige Sachen in Spielen entdeckt oder gar selbst gemoddet? Was haltet ihr von dem ungelenken Arthur? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.