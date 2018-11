Red Dead Redemption 2 - Wo zur Hölle ist eigentlich Gavin?

Red Dead Redemption 2 steckt voller Mysterien und Geheimnisse. Eines davon rankt sich um den mysteriösen Engländer Gavin, der im Spiel gesucht wird. Ja wo ist er denn nun?

Die offene Welt von Red Dead Redemption 2 ist vollgepackt mit kleinen Easter-Eggs und Geheimnissen. Wir haben euch die 9 besten Easter-Eggs bereits vorgestellt und geklärt, wie ihr durch einen Glitch nach Mexiko gelangen könnt. Doch ein weiteres Mysterium konnte bis jetzt noch nicht gelöst werden und stellt uns vor die Frage: Wo zur Hölle ist eigentlich Gavin?

Red Dead Redemption 2 Mythbusters-Videos klären offene Fragen

Gavin: Eine Spurensuche

Ein Mysterium, welches Spieler von Red Dead Redemption 2 noch immer vor eine schier unlösbare Aufgabe stellt, ist die Frage, wo eigentlich Gavin steckt. Hat irgendwer Gavin gesehen? Wer ist der geheimnisvolle Engländer? Ist er vielleicht tot? Ein Fall für die Agenten Mulder und Scully.

"Hat irgendjemand Gavin gesehen? Ich suche meinen Freund Gavin. Er ist Engländer. Ein netter Kerl. Jetzt bin ich ganz alleine."

Worum geht es überhaupt?

Wer den Wilden Westen in Red Dead Redemption 2 erkundet, wird unweigerlich auf einen seltsamen Fremden stoßen, der seinen Freund sucht. Der Fremde wird euch erstmals im beschaulichen Örtchen Rhodes über den Weg laufen, später verschlägt es den Mann auf seiner Suche auch nach Saint Denis und in zahlreiche andere Orte.

Ob ihr ihm bei der Suche helft, bleibt dabei euch selbst überlassen. Doch als guter Cowboy, der wir nun einmal sind, haben wir uns auf die Suche begeben.

Den Missionsgeber zu übersehen ist nahezu unmöglich, immerhin terrorisiert er seine Mitmenschen pausenlos mit den Rufen nach seinem verschollenen Freund. Viele Hinweise auf seinen Kumpel liefert euch der Mann jedoch nicht. Wir wissen nur, dass Gavin Engländer ist und vermisst wird. Na super.

Wo steckt denn nun Gavin?

Um den Verbleib von Gavin ranken sich noch immer zahlreiche Gerüchte. Gefunden hat den sympathischen Engländer bislang allerdings noch niemand. Wir wissen noch nicht einmal, ob Gavin wirklich ein Mensch ist oder ob er schon nicht mehr unter den Lebenden weilt.

Ein Gerücht besagt, dass Gavin möglicherweise die Leiche sein könnte, die sich angekettet im Keller des Büchsenmachers von Rhodes finden lässt. Andere behaupten, Gavin in einer Mine in der Nähe von Strawberry gefunden zu haben, wo er von den O’Driscolls gefangen genommen wurde.

Solltet ihr euch dazu entschließen, den zugegebenermaßen ziemlich nervigen Questgeber, einfach umzunieten, gelangt ihr in den Besitz eines Briefes. Darin schreibt er mit jemandem namens Tom aus England und teilt diesem mit, dass er (Nigel) und Gavin in den USA jetzt erfolgreiche Cowboys und Millionäre seien – Was offensichtlich nicht der Wahrheit entspricht. Doch von Gavin fehlt weiterhin jede Spur. Vielleicht gibt es gar keinen Gavin? Wir sind uns da nicht sicher.

Spoilerwarnung: Die Suche nach Gavin im Epilog des Spiels

Habt ihr Red Dead Redemption 2 beendet, könnt ihr nach dem Epilog erneut auf Nigel treffen. Der ist nun um zehn Jahre gealtert, heruntergekommen und offenbar nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Noch immer fragt er nach seinem verschollenen Freund Gavin.

Red Dead Redemption 2 Outlaws bis zum Ende!

In den Credits des Spiels taucht kein Synchronsprecher für eine Figur mit dem Namen Gavin auf, also hat sich der mysteriöse Fremde entweder zurück nach England begeben, irgendwo im Wilden Westen das Zeitliche gesegnet oder hatte einfach die Nase voll von seinem nervigen Freund.