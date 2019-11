Red Dead Redemption 2 - Die wichtigsten Tipps und Tricks rund um Red Dead 2

Damit ihr in der riesigen Welt von „Red Dead Redemption 2“ nicht den Überblick verliert, haben wir euch in diesem Artikel die wichtigsten Guides, Tipps, Tricks, Cheats und Artikel aufgelistet.

Die Welt von Rockstar Games Westerntitel Red Dead Redemption 2 steckt voller Geheimnisse, die von euch entdeckt werden möchten. Selbst wenn ihr nach rund 65 Stunden die Singleplayer-Kampagne samt Epilog durchgespielt habt, erwarten euch zahlreiche weitere Stunden, die ihr sinnvoll in der riesigen Spielwelt verbringen könnt.

Allein die vielen verfügbaren Sammelaufgaben werden euch für viele Stunden an den Monitor fesseln. Damit ihr wirklich alles aus dem Titel herausholen könnt, haben wir euch in diesem Artikel die wichtigsten Tipps und Tricks rund um „Red Dead 2“ übersichtlich zusammengefasst.

Wir erklären euch zum Beispiel wo ihr die einzelnen Zigarettenbilder finden könnt, an welcher Stelle der Geisterzug beobachtet werden kann und wo sich die legendären Tiere auf der Karte befinden.

Um euch das Leben in „Red Dead Redemption 2“ ein wenig einfacher zu gestalten, haben wir euch hier unter anderem die Cheat-Codes für PS4 und Xbox One aufgelistet:

Guides, Sammelgegenstände und Secrets

In der Welt von Red Dead 2 könnt ihr zahlreiche Collectibles und Sammelgegenstände finden, die euch bei erfolgreicher Suche verschiedene Belohnungen versprechen.

Ebenfalls einen Blick wert sind diese Glitches und Mysterien in Red Dead 2:

Easter-Eggs in Red Dead 2

Wie gut ist Red Dead Redemption 2 wirklich?

Wie stehen die Hoffnungen um einen Singleplayer-DLC?

Alle Infos zu der PC-Version

Am 05. November erscheint die PC-Version zu „Red Dead Redemption 2“ und ihr könnt den Westerntitel sogar in hoher 4K-UHD-Auflösung mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde genießen. Außerdem wird Red Dead 2 einer der Starttitel von Google Stadia sein.

Anbei haben wir euch die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für die PC-Version aufgelistet.

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 mit Service Pack 1 (6.1.7601)

Prozessor: Intel i5-2500K / AMD FX-6300

Arbeitsspeicher: 8GB

Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 770 mit 2GB / AMD Radeon R9 280 mit 3GB

Festplattenspeicher: 150GB

Soundkarte: Kompatibel mit DirectX

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 mit Update April 2018 (v1803)

Prozessor: Intel i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Arbeitsspeicher: 12GB

Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6GB / AMD Radeon RX 480 mit 4GB

Festplattenspeicher: 150GB

Soundkarte: Kompatibel mit DirectX

Wird es Mods für die PC-Fassung geben?