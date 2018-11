Red Dead Redemption 2 - Weiteres schauriges Easter-Egg gefunden (SPOILER)

Ein Spieler ist in Red Dead Redemption 2 auf ein neues Easter-Egg gestoßen. Dabei könnte es sich um eine Anspielung auf den „Undead Nightmare“-DLC des Vorgängers handeln. Erwartet uns vielleicht doch ein Undead Nightmare 2?

Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games steckt voller gelungener Easter-Eggs und Geheimnisse, die wir euch in den vergangenen Wochen bereits präsentiert haben. Jetzt sind Spieler auf ein weiteres Geheimnis gestoßen, welches unter Fans die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Undead Nightmare-Erweiterung schürt.

SPOILERWARNUNG: Hinweis auf Undead Nightmare 2?

An dieser Stelle wird es Zeit für unsere obligatorische Spoilerwarnung. Bitte lest nur weiter, wenn ihr bereits Kapitel 6 der Story von Red Dead Redemption 2 abgeschlossen habt.

Neben Anspielungen wie dem mysteriösen Zeitreisenden oder Michael de Santa aus GTA 5 stießen Spieler jetzt auf ein weiteres gelungenes Zombie-Easter-Egg, welches möglicherweise auf einen Nachfolger des beliebten Add-Ons Undead Nightmare hindeuten könnte.

Zu finden ist das Easter-Egg im sechsten Kapitel des Spieles. Begebt euch dazu in die verlassene Stadt nahe des Trappers in Tall Trees. Dort könnt ihr in einen Brunnen hinabsteigen. Holt ihr eure Laterne raus und steckt sie wieder weg, blickt ihr in das Gesicht des untoten John Marston, den wir bereits in der Erweiterung des Vorgängers gespielt haben.

Ob es sich dabei nur um eine gelungene Anspielung handelt oder Rockstar tatsächlich eine Erweiterung mit Zombies plant, ist unklar. In unserer Kolumne haben wir bereits die Chancen auf ein Addon zu Red Dead Redemption 2 beleuchtet und geklärt, wie ein solches aussehen könnte.

Undead Nightmare erschien am 26. Oktober 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360 und gilt aufgrund seines Humors und frischen Spielmechaniken unter vielen Spielern als eine der besten Spiele-Erweiterungen aller Zeiten.