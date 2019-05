Red Dead Redemption 2 - Weiterer Hinweis aufgetaucht: Erscheint der Titel noch für den PC?

Erscheint das Western-Epos „Red Dead Redemption 2“ doch noch für den PC? Wenn man den Hinweisen Glauben schenken mag, könnte es durchaus so kommen. Ein Eintrag im Lebenslauf eines ehemaligen Rockstar-Mitarbeiters könnte die Antwort sein.

Wenn man auf das Jahr 2018 zurückblickt, gehört Red Dead Redemption 2 zu einem der meistverkauften Spiele des Jahres. Der Titel ist der dritte Ableger der Westernserie aus dem Hause Rockstar Games und Vorgänger von Red Dead Redemption, das nur für die Xbox 360 und die PlayStation 3 veröffentlicht wurde.

Red Dead Redemption 2 Online-Modus bietet neues Versorgungspaket sowie Boni in Showdown- und Renn-Modi

Bisher erschien auch der Open-World-Titel „Red Dead Redemption 2“ ausschließlich für die Xbox One und die PlayStation 4, doch ein Eintrag im Lebenslauf von Programmierer Nan Ma, könnte einen Hinweis auf eine Veröffentlichung für den PC sein.

Ist das der Beweis?

In den letzten Monaten gab es bereits Hinweise auf eine PC-Version, die sich als falsch herausstellten, dennoch ist die Hoffnung der Fans groß. Dieses Mal befand sich der Hinweis in dem Lebenslauf von Nan Ma. Dieser arbeitete von 2010 bis 2016 bei Rockstar Games in Toronto als Physics Programmierer. Schon in der Vergangenheit sind dort zahlreiche Leaks hervorgegangen.

In seinem Lebenslauf listet der Programmierer auf, an welchen Spielen er bereits gearbeitet hat. Darunter befindet sich unter anderem „Red Dead Redemption 2“. Bei dem Titel gibt er an, dass er an der Xbox One-, an der PS4- und an der PC-Version mitgearbeitet hat. Inzwischen wurde der Eintrag von LinkedIn gelöscht.

PlayStation 4 Sony enthüllt eine limitierte Edition

Bisher hat Rockstar Games sich nicht zu den Gerüchten geäußert. Es kann sich dabei also um einen Hinweis oder aber um einen fehlerhaften Eintrag handeln. Möglicherweise wurde tatsächlich auch an einer PC-Version gearbeitet, die Idee aber später wieder verworfen. Wir halten euch bei PlayNation auf dem Laufenden!