Red Dead Redemption 2 - Weiße Weihnacht in Red Dead Online? Erste Bilder zeigen Schnee

GTA Online bekommt regelmäßig ein weihnachtliches Antlitz. Während Los Santos zur Winterzeit immer in Schnee gehüllt wird, fragen sich die Spieler von Rockstars Red Dead Online nun, was mit Valentine, Annesburg oder gar Saint Denis im dem Mehrspielerpart zu Red Dead Redemption 2 passiert.

Red Dead Online Kopfgeldjagd auf einen russischen Trapper und bis zu 50 Prozent Händlerrabatt

Bereits vor einiger Zeit gab es erste Einträge in den Spieldaten, die darauf schließen ließen, dass Rockstar hier ähnlich vorgehen wird. Die Einträge „world_snow_coverage_xmas“ sollten für sich sprechen. Doch nun sind neue Hinweise in visueller Form aufgetaucht.

Der Twitter-User VideoTech_, alloc8or und ImStreaz haben ein paar Bilder geschossen, die auf die entsprechenden Shader in den Spieldaten gestoßen sein wollen. Die Bilder zeigen wichtige Ortschaften in weißer Pracht:

Some shots of the snow that should arrive in Red Dead Online fairly soon. Most of the map is covered except New Austin.@jedijosh920 will have a showcase video shortly.



A huge thank you @alloc8or for finding a way to enable this! pic.twitter.com/3CVnACKCIH