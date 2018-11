Red Dead Redemption 2 - Was erwartet euch jenseits der Grenzen von Red Dead 2?

Jenseits der Grenzen von Red Dead Redemption 2 liegt unter anderem Mexiko, das wir bereits aus Red Dead Redemption kennen. Durch einen Glitch können Spieler diesen bislang eigentlich gesperrten Bereich trotzdem betreten. Doch was befindet sich im äußersten Westen der Spielwelt und ist es möglich die tropische Insel Guarma zu besuchen?

Die Welt von Red Dead Redemption 2 ist zwar riesig, allerdings längst nicht unendlich groß. Trotzdem versucht Rockstar dem Spieler zu jedem Zeitpunkt das Gefühl zu vermitteln, dass er sich in einer schier nicht enden wollenden Spielwelt befindet.

Eine Reise nach Mexiko

Selbst jenseits der Grenzen des Spiel ist erst einmal kein wirkliches Ende zu erkennen. Vor kurzem gelang es dem YouTuber ZacCoxTV durch einen Glitch nach Mexiko zu gelangen und den Bereich, der offenbar aus Red Dead Redemption importiert worden ist, zu erkunden. Unter anderem kann auf diese Weise El Paradiso besichtigt werden. Bislang ist jedoch noch unklar, ob Rockstar diesen Bereich schlicht als Hintergrund eingebaut hat, damit das Ende der Karte realistischer aussieht oder Mexiko in Kürze tatsächlich als Einzelspieler-DLC bzw. als Teil von Red Dead Online offiziell zugänglich sein wird.

Doch was passiert jenseits von Mexiko, wie weit kann der Titel wirklich erkundet werden?

Das Niemandsland

Der YouTuber LoAlCo hat sich in Red Dead Redemption 2 ebenfalls auf sein Pferd geschwungen, den erwähnten Glitch ausgenutzt und eine lange Liste an Cheats eingepackt, um den Westerntitel jenseits der Grenzen von Mexiko zu erkunden.

Im äußersten Westen der Karte erwartet den Spieler eine flache Wüste, die aus verschiedenen Bodentexturen zusammengesetzt ist - Tiere oder NPCs sucht ihr hier vergeblich. Flüsse und Berge sind ebenfalls nicht vorhanden, dafür aber einige wenige Bäume, die sich dem rauen Wetter zur Wehr zu setzen scheinen.

Außerdem trefft ihr in dem Niemandsland auf Nebel, dicke undurchdringbar erscheinende Wolken und gewaltige Gewitterstürme, die über Protagonist Arthur Morgan hinwegziehen. Ingesamt also kein Stück Land, in dem man ein Haus bauen und eine Familie gründen möchte. Letztendlich fällt der YouTuber in seinem Video durch die Bodentexturen und landet in einem Meer, in dem Arthur ertrinkt.

Spoilerwarnung: Auf nach Guarma

Nach einer Ladepause spawnt das Mitglied von Dutchs Bande auf der tropischen Insel Guarma. Eigentlich kann dieser Abschnitt ausschließlich im Rahmen des fünften Kapitels von Red Dead Redemption 2 betreten werden oder um die entsprechenden Missionen dort zu wiederholen. Trotzdem befindet sich Guarma also die gesamte Zeit über innerhalb der Spielwelt des Westerntitels und kann durch Tricks dennoch erreicht werden.

Sonderlich lange könnt ihr Guarma auf diese Weise aber nicht erkunden, da ihr nach einiger Zeit von einem unsichtbaren Gegner beschossen werdet.

GTA 5 lässt grüßen

Die Insel erinnert ein wenig an den Prologabschnitt aus GTA 5 namens North Yankton. Hierhin könnt ihr nach dem Abschluss des Prologs ebenfalls nicht ohne entsprechende Cheats oder Glitches zurückkehren.

Spieler werden wohl auch in den nächsten Wochen versuchen, jeden noch so kleinen versteckten Bereich in Red Dead Redemption 2 zu erkunden und dabei keinen Stein auf dem anderen liegen lassen. Wir sind gespannt, welche Entdeckungen noch zu Tage gefördert werden.