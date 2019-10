Red Dead Redemption 2 - Wann erscheint RDR2 für den PC?

Rockstar bestätigt außerdem, dass der Titel leicht verbessert wird im Vergleich zur Konsolenfassung. Es wird also grafische und technische Verbesserungen geben. Dazu kommen neue Kopfgeldjäger-Missionen, Gang-Hideouts, neue Waffen und mehr.

Zudem gibt es für Vorbesteller (via Rockstar Games Launcher) ein kostenloses Upgrade-Paket, das Red Dead Redemption 2 zur Premium Edition macht, die die Special Edition und die Ultimate Edition enthält.

Es wird einige Sonderboni mit auf den Weg bekommen für alle, die das Spiel im Rockstar Games Launcher vorbestellen. Die Vorbestellungen werden ab dem 9. Oktober entgegen genommen. Vorbesteller erhalten zwischen dem 9. Oktober und dem 22. Oktober zwei von sechs ausgewählten Rockstar-Spielen umsonst. Ihr erhaltet also die folgenden Boni kostenlos obendrauf, ihr wählt selbst:

Lange müsst ihr auf den Westernhit für den PC nicht mehr warten, der gefeierte Blockbuster-Titel erscheint bereits im nächsten Monat am 5. November 2019 für den PC.

Der Rockstar Games Launcher wurde nicht ohne triftigen Grund von Rockstar vor Kurzem veröffentlicht. Dies passierte in Vorbereitung auf die freudige Nachricht, dass sie Red Dead Redemption 2 bereits für den PC geplant hatten. Wie sie nun offiziell bestätigt haben, wird das Spiel für den PC erscheinen und das schon bald!

Der Westernepos „Red Dead Redemption 2“ erscheint für den PC, wie Rockstar Games nun offiziell bestätigt hat. Ein Datum für die Veröffentlichung gibt es sogleich obendrauf und wir haben alle wichtigen Infos für euch in der Übersicht.

