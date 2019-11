Red Dead Redemption 2 - Update für den PC fokussiert Mikroruckler und Fehler

Die Entwickler von „Red Dead Redemption 2“ arbeiten an einer Verbesserung der PC-Version. Zuerst möchten sie die Mikroruckler ausmerzen. Ein aktuelles Update könnte einigen bereits Abhilfe schaffen.

Rockstar Games hat in den letzten Wochen an Problemen gearbeitet, die mit der PC-Version von Red Dead Redemption 2 zusammenhängen. Die Entwickler geben nun zu verstehen, dass sie einige technische Mängel beheben konnten, was den Rockstar Games Launcher und das Spiel betrifft.

Weniger Ruckler auf mehr Systemen

Das Game-Stuttering, also das Mikroruckeln, und soll laut Rockstar durch das Zusammenspiel einiger Nvidia-Treiber, Nvidia-GPUs und CPUs zu Problemen führen. Sie haben nun ein erstes Update veröffentlicht, das sich auf diese Mikroruckler konzentriert. Im besten Fall gehört dieses Problem bei eurem System nun der Vergangenheit an.

Doch in Gänze wurden die Fehler wohl noch nicht behoben. So erklärt Rockstar, dass sie weiterhin mit dem Team von Nvidia zusammenarbeiten, um die Fehler vollends in den Griff zu bekommen. Vollständige Abhilfe sollte also erst mit dem nächsten Update erwartet werden, das irgendwann in der Zukunft erscheint.

Weiterhin gilt: wenn ihr Probleme mit „Red Dead Redemption 2“ habt, könnt ihr euch hier an den Support wenden.

Als kleine Entschädigung hat das Unternehmen ein kleines Carepaket für „Red Dead Online“ zusammengestellt, das den Prieto Poncho, ein paar Lebensmittel und Munition enthält. Mehr zur PC-Version erfahrt ihr hier:

