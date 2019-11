Red Dead Redemption 2 - Trotz Patch: Rockstar Games Launcher stürzt bei einigen Spielern weiterhin ab

Am vergangenen Dienstag hat Rockstar Games eine PC-Umsetzung von „Red Dead Redemption 2“ veröffentlicht. Frühkäufer klagen über diverse Probleme, darunter ein bei Spielstart stets abstürzender Launcher – ein aktueller Patch schafft nicht bei allen Abhilfe.

Die Spieleschmiede Rockstar Games veröffentlichte kürzlich einen Patch für den Rockstar Games Launcher, der für den Start der PC-Version von Red Dead Redemption II essenziell ist. Laut Changelog werden Absturz- und Ladeprobleme behoben – doch anscheinend gilt das nicht für alle Systeme.

Red Dead Redemption 2 Savegames herunterladen: So überspringt ihr die Einführungsphase

Einige Nutzer können das Spiel bis heute nicht starten

Ein Blick in den Reddit-Thread „RDR2: Launch issues“ verrät bereits, dass der oben genannte Launcher-Patch nicht bei allen Betroffenen Wirkung zeigt. Zahlreiche Spieler beklagen nach wie vor, dass sie „Red Dead Redemption 2“ nicht starten können, weil der Launcher ständig abstürzt bzw. unerwartet beendet wird.

Red Dead Redemption 2 Sprache der Untertitel ändern, so geht's!

Ein paar mögliche Workarounds existieren für Launcher-Probleme: Virenscanner deaktivieren, Grafikkartentreiber aktualisieren und/oder das Spiel mit Adminrechten und ohne Vollbildoptimierungen ausführen. Falls das alles nichts bringt, bleibt wohl nur die Hoffnung auf einen zügig erscheinenden weiteren Launcher-Patch.

Allgemein betrachtet sollte von Tag-1-Käufen vielleicht generell Abstand genommen werden. Gerade große Projekte erscheinen so gut wie nie fehlerarm auf dem Markt und sind auch angesichts oft umfangreicher DLC-Pläne als unvollständige Bananenware zu betrachten. So gesehen fungieren Frühkäufer als Betatester und zahlen dafür in der Regel auch noch Vollpreise. Die Hersteller wiederum sehen prächtige Verkaufszahlen vom Start weg und keinen Grund, die Qualitätskontrolle vor Release auszuweiten.