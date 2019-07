Red Dead Redemption 2 - Story-DLC mit Aliens sowie Remake des Vorgängers angeblich in Arbeit

Interessante Gerüchte um ein Remake von „Red Dead Redemption“ machen derzeit die Runde. Zudem soll ein Story-DLC zu „Red Dead Redemption 2“ in Arbeit sein.

Bei Rockstar dürfte sich in der nächsten Zeit noch einiges um Red Dead Redemption sowie Red Dead Redemption 2 drehen. Laut aktuellen Gerüchten sollen nämlich einige spannende Ankündigungen zu erwarten sein.

„Red Dead Redemption“ wird wohl neu aufgelegt

So soll angeblich ein Remake von „Red Dead Redemption“ erscheinen. Das Western-Epos rund um John Marston erschien vor etwa 10 Jahren und dürfte für uns in baldiger Zukunft in neuem Glanz erstrahlen. Doch nicht nur das: Die neuen Features, die erstmalig mit „Red Dead Redemption 2“ Einzug in die Reihe gehalten haben, sollen ebenfalls einprogrammiert werden und die Map wird ein wenig erweitert.

Ziel von Rockstar sei es, die beiden Spiele besser miteinander zu verknüpfen. Dazu erhält die Story einige Erweiterungen. Der Synchronsprecher von John Marston nahm dafür wohl einige neue Dialoge auf. Anscheinend mit Referenzen in Bezug auf Arthur und den Geschehnissen von „Red Dead Redemption 2“, die schließlich vorher stattfanden.

Diese Informationen stammen von einem anonymen Reddit-Nutzer. Laut seinen Aussagen sei das Remake von „Red Dead Redemption“ für Ende 2020/Anfang 2021 geplant. Angeblich sollte es zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels erscheinen, doch problematische Bugs machten diese Pläne zunichte. Rockstar habe deshalb sogar noch zwei Drittel des Teams von Red Dead Online für die Unterstützung am Remake beauftragt.

Invasion von Aliens könnte RDR2 heimsuchen

Die Spieler vom aktuellen „Red Dead Redemption 2“ dürfen sich obendrein auf einen Story-DLC freuen, sofern die Aussagen des anonymen Reddit-Nutzers der Wahrheit entsprechen. Die Prämisse der Erweiterung scheint dabei so bizarr wie bei „Undead Nightmare“, der Zusatz-Story des Vorgängers. Die Handlung soll sich nämlich um Außerirdische drehen. Ihr werdet in dem Story-DLC ebenfalls Arthur spielen. Der Release ist angeblich für das erste Quartal 2020 vorgesehen.