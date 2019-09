Red Dead Redemption 2 - Spieler tragen eine Schüssel Eintopf über die gesamte Map

Eine Gruppe aus Spielern gründete in „Red Dead Online“ einen eigenen Spielmodus und wanderte mit einer Schüssel Eintopf über die gesamte Map. Dabei mussten zahlreiche Gefahren überstanden werden, um schließlich sicher das Ziel der Reise zu erreichen – samt Eintopf!

Einer der großen Kritikpunkte an Red Dead Online sind die noch immer recht überschaubaren Möglichkeiten im Spiel. Zwar arbeitet Entwickler Rockstar weiterhin an neuen Inhalten, Modi und Events, trotzdem scheint es vor allem an den Spielern zu liegen, sich und die Kollegen entsprechend zu unterhalten. Ein gutes Beispiel dafür ist ein von Spielern selbst erdachtes Event, das sich im ersten Moment recht lustig anhört.

Der Suppen-Run

Denn der Kern dieser Aufgabe bestand daraus, mit einer Schüssel Eintopf über die gesamte Karte von „Red Dead Redemption 2“ zu laufen. Okay, auch im zweiten Moment hört sich diese Aufgabe noch recht ungewöhnlich an. Doch wenn ihr euch das Video eines der Eintopf-Läufer anschaut, versteht ihr vielleicht den Gedanken hinter dieser Community-Aktion.

Insgesamt schlossen sich rund 20 Spieler zusammen und trafen sich zu Beginn an einem Lagerfeuer im Südwesten der Karte, um einen Eintopf zu kochen. Anschließend schnappte sich jeder Cowboy eine Schüssel mit der heißen Suppe und begab sich auf die Reise.

Die Gefahren für Eintopf-Läufer

Eines der größten Probleme während der Reise waren Serverprobleme. Immer wieder wurden Spieler während des Suppen-Runs von dem Server gekickt, wodurch auch die Suppe verloren war. Weitere Probleme bestanden aus Kopfgeldjägern, entlaufenen Pferden und Spielern, die kein Teil des Laufs waren. An einem Punkt wurde ein großer Teil der Gruppe sogar durch einen Zug dezimiert – die wohl größte Gefahr beim Suppen-Laufen!

Um die Aufgabe noch ein wenig kniffliger zu gestalten, durfte während der Reise lediglich gegangen werden, während Pferde und entsprechende Kutschen verboten waren.

Schließlich erreichte die große Gruppe glücklich ihr Ziel an der Ostküste der Karte und feierte mit alkoholischen Getränken (natürlich nur virtuell!) und einem Film.

Genau solche Aktionen beweisen, dass es oft nicht nur auf das Spiel oder die darin gebotenen Inhalte ankommt. Viel eher steht das Gemeinschaftsgefühl und der Spaß mit Gleichgesinnten im Mittelpunkt.