Red Dead Redemption 2 - Spieler schicken Hassnachrichten an echten Colm O'Driscoll

Was man über sich ergehen lassen muss, wenn man unglücklicherweise denselben Namen trägt, wie eine der meistgehassten Figuren in Red Dead Redemption 2, verrät der echte Colm O'Driscoll. Für den Iren hört nach Morddrohungen der Spaß endültig auf.

Red Dead Redemption 2 So findet ihr den Geisterzug

Wer den Western-Hit Red Dead Redemption 2 spielt, wird unweigerlich schon relativ früh auf Colm O'Driscoll und seine Bande treffen. Immerhin nimmt der Anführer der rivalisierenden Gang in der Handlung des Spiels eine zentrale Rolle ein.

Im Verlaufe der Hauptmissionen zieht O’Driscoll den Hass der Spieler auf sich. Warum das so ist wollen wir an dieser Stelle allerdings aus Spoilergründen nicht verraten. Wirklich knifflig wird das Ganze, wenn man unglücklicherweise denselben Namen trägt, wie eine der meistgehassten Figuren aus dem wohl wichtigsten Spiel des Jahres 2018.

Der echte Colm O'Driscoll lebt in Irland und ist vermutlich ein netter Kerl. Doch was dieser seit dem Release von Red Dead Redemption 2 über sich ergehen lassen muss, grenzt an blanken Wahnsinn.

So it turns out I share the same name as a #RedDeadRedemption2 character and now I’m receiving hate mail online 😂 pic.twitter.com/jOJOb2T5D0