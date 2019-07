Red Dead Redemption 2 - Spieler entdeckt Geister im Schnee

Ein Spieler hat in „Red Dead Redemption 2“ eine seltsame Entdeckung gemacht. Mit einem Video hält er fest, wie sich mysteriöse Spuren durch den Schnee ziehen, als wären Geister in dem Open-World-Spiel am Werke.

Die Entwickler bei Rockstar Games sind dafür bekannt, dass sie unzählige Easter Eggs in ihren Spielen verstecken. Auch Red Dead Redemption 2 ist davon nicht verschont geblieben. So manches Mal interpretieren die Spieler aber in andere Vorkommnisse in den Games ein Easter Egg hinein, wenn es gar keins ist.

So könnte es auch der Fall bei einer aktuellen Entdeckung in „Red Dead Redemption 2“ sein, auf die ein Reddit-User mit dem Namen TheCodeWhitelister aufmerksam macht. Er behauptet, dass sich in den verschneiten Gebieten Geister herumtreiben würden.

Finden sich Geister in Red Dead Redemption 2?

Auf den ersten Blick macht es genau diesen Anschein. Denn wie von magischer Hand werden plötzlich vor dem Spieler Spuren in den Schnee gezogen. Etwa so, als würde jemand dort entlanglaufen. Doch dies scheint kein Geheimnis zu sein, dass die Macher in „Red Dead Redemption 2“ versteckt haben.

Die viel logischere Theorie ist, dass es sich dabei um einen Hasen handelt, der aufgrund der hohen Schneedecke unsichtbar erscheint, aber trotzdem eine Schneise durch die weiße Landschaft zieht. Alternativ könnte es auch ein anderes Tier sein, das durch einen Bug in „Red Dead Redemption 2“ unsichtbar erscheint.

Jedoch wollen wir die Möglichkeit von Geistern in „Red Dead Redemption 2“ nicht ausschließen. Denn immerhin haben die Spieler schon einen Geist in den Sümpfen und einen Geisterzug gefunden, der durch die Landschaft fährt.