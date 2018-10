Red Dead Redemption 2 - Spieler entdecken ein mysteriöses UFO im Spiel

Ab dem heutigen Freitag, den 26. Oktober 2018 kann Rockstars Westerntitel für PS4 und Xbox One erworben werden. Dadurch kommen nun immer neue Details und sogar die ersten vermeintlichen Easter-Eggs ans Tageslicht.

Wenig verwunderlich besitzt Red Dead Redemption 2 nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch unzählige Anspielungen und Geheimnisse - genau wie wir es bereits aus GTA 5 kennen.

Red Dead Redemption 2 Grafik-Analyse: Alle Konsolen im Vergleich

Wie es in einem Thread auf Reddit heißt, haben erste Spieler jetzt ein UFO im Spiel entdeckt, das mitten in der Nacht plötzlich ein grünes Licht auf den Boden sendet. Bislang ist noch völlig unklar, was sich genau hinter dem unbekannten Flugobjekt verbirgt.

Mittlerweile sind sogar bereits Videos von unterschiedlichen Spielern aufgetaucht, die das UFO ebenfalls entdeckt haben. Wie es aussieht, taucht das Raumschiff immer über einer bestimmten Stelle auf der Karte auf. Hier befindet sich eine Hütte, in der sich zahlreiche Leichen sowie ein Brief befinden, der von einem wahren Massaker berichtet.

Darin heißt es:

"At the second hour under the half moon

By the great love and grace of our saviour Kuhkowaba

Voyager of time and galaxies

We cast off our corporal shells

So his vessel can take our spirits to the promised realm

To live in peace and power until the two thousandth year

When we will return for the new chosen

And worship once again at the peak of Mount Shann

In his love we rejoice always "