Red Dead Redemption 2 - Spieler entdecken absurdes Detail an Arthur Morgan

Der Spielehit „Red Dead Redemption 2“ war zum Launch seiner Zeit weit voraus. Zahlreiche Kleinigkeiten machen dieses Spiel zu einem Bilderbuchbeispiel dessen, was das Medium Videospiel bieten kann. Heute, fast 1,5 Jahre später, werden immer noch neue Details entdeckt, die dem Spiel das besondere Etwas verleihen.

Der Release von Red Dead Redemption 2 liegt nun schon eine Weile zurück. Nachdem das Spiel im Oktober 2019 für die PS4 und Xbox One erschien, das mittlerweile auch für den PC erhältlich ist, haben die Spieler nahezu alle Geheimnisse des Westerepos enthüllt. Oder auch nicht?

Das Meisterwerk von Rockstar Games ist so gigantisch, dass es scheinbar selbst nach all der langen Zeit immer noch neue Details gibt, die nach und nach zum Vorschein kommen.

So stieß Redditor ChanDanGreen99 kürzlich auf ein augenscheinlich unauffälliges Detail. Aber wenn man genauer hinsieht, ist es außerordentlich bemerkenswert, wie viel Wert die Entwickler auf diese kleinen Extras beim Charakterdesign gelegt haben.

Ihm ist aufgefallen, dass sich die Pupillen von Arthur Morgan bei hellem Licht schließen und in der Dunkelheit weiten. So wie es beim Menschen eben so üblich ist. Erkennen könnt ihr es auf den nachfolgenden Bildern:

Aber warum ist das so bemerkenswert?

Nun, auf den ersten Blick könnte man sich nun fragen, was daran nun so besonders sein soll. Immerhin sind es lediglich Pupillen, die sich bewegen.

Aber zum einen ist es faszinierend, dass das Entwicklerstudio überhaupt Zeit und Energie in solche kleinen und augenscheinlich unwichtigen Details gesteckt hat.

Doch auf der anderen Seite zeigt es auch, mit wie viel Herzblut die Entwickler bei der Sache sind. Solche detailgetreuen Merkmale sieht man selten in einem Videospiel, das bis Ende 2018 erschienen ist.

Wichtig ist zudem. Wie unwichtig dieses Detail auf den ersten Blick auch erscheinen mag. Unterbewusst nehmen wir einen Arthur mit geschlossen Pupillen wahr, wenn wir ihm ins Gesicht schauen. Ebenso wie wir einen Arthur mit offenen Pupillen bei Nacht registrieren. Das kann also, selbst wenn es nur unterbewusst stattfindet, zu einer Maximierung der Glaubwürdigkeit eines Charakters führen und die Immersion erhöhen. Schlussendlich haben sich die Entwickler also schon etwas dabei gedacht.

Und wie atemberaubend die Spielerfahrung beim Westerepos „Red Dead Redemption 2" sein kann, erklärt euch unser Redakteur Philipp Briel in unserem Testartikel zum Spiel:

