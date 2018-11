Red Dead Redemption 2 - Sorgt für Rekorde auf Porno-Website

Am vergangenen Wochenende sorgte das Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 nicht nur für einen neuen Verkaufsrekord. Auch einer Porno-Website bescherte das Spiel einen neuen Besucherrekord. Die Suchanfragen der Seite YouPorn schossen in die Höhe.

Das vergangene Wochenende haben sicherlich die meisten Konsolenspieler im Wilden Westen verbracht. Immerhin ist Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games seit dem 26. Oktober endlich erhältlich und bescherte dem Publisher einen Traumstart. Allerdings profitierte auch die Porno-Website YouPorn am Wochenende stark vom Release des Western-Abenteuers.

Red Dead Redemption 2 Outlaws bis zum Ende!

Suche steigt um über 800 %

Was genau die Suchenden auf der Erwachsenen-Website zu finden hofften, verriet das Anyltics-Team von YouPorn jedoch nicht. Allerdings stiegen Suchanfragen mit dem Begriff Red Dead Redemption am Release-Tag um satte 857 Prozent an. Mit den Ergebnissen schienen die Besucher der Website allerdings nicht zufrieden zu sein, denn bereits einen Tag später gingen die Suchanfragen wieder stark zurück.

Damit löste der Open World-Titel Bowsette als aktuell meistgesuchten Videospiel-Begriff ab. Erst letzte Woche veröffentlichte YouPorn eine Statistik zu den wichtigsten Suchenbegriffen rund um Halloween. Diese wird überraschenderweise von Fortnite angeführt.