Red Dead Redemption 2 - So löst ihr das Geheimnis von Saint Denis

Unzählige Easter-Eggs erwarten euch in Red Dead Redemption 2. Wenn ihr euch in der Spielwelt ganz genau umschaut, dann könnt ihr sogar einem geheimnisvollen Dolch auf die Spur kommen. Im Vorfeld müsst ihr euch allerdings einer untoten Kreatur stellen. Wir verraten euch, wo ihr dieses Easter-Egg findet.

Rockstars Open-World-Titel Red Dead Redemption 2 ist voll mit Easter-Eggs und Geheimnissen. Mal trefft ihr auf UFOs und mal läuft euch ein unheimlicher Geist über den Weg. Doch offensichtlich gibt es noch deutlich mehr in der Spielwelt des Westerntitels zu entdecken.

Spoiler

Ein Vampir in Saint Denis!

Nachfolgend wird es gruselig, denn in der Stadt Saint Denis könnt ihr auf einen echten Blutsauer treffen.

In der Stadt angekommen, werdet ihr gleich an mehreren Stellen Hinweise auf den Vampir in Form von mysteriösen Botschaften finden, die auf Wände geschmiert worden sind. Insgesamt kann Arthur Morgan fünf Hinweise finden, die der Protagonist allesamt in sein Tagebuch überträgt. Schlussendlich stellt sich heraus, dass die fünf Orte gemeinsam ein Pentagramm bilden, in dessen Zentrum sich eine Kirche befindet. In der Nacht wird euch auf der Karte an genau dieser Stelle eine Leiche angezeigt, die ihr unbedingt suchen solltet.

Dort angekommen, erwartet euch der erwähnte Vampir mit dem Arthur innerhalb einer Zwischensequenz kommunizieren kann. Zwar könnt ihr versuchen die Situation in dem Dialog zu beschwichtigen, allerdings wird euch der Blutsauer schließlich trotzdem mit einem Messer angreifen.

Nun müsst ihr den Untoten mit euren Waffen endgültig in die Hölle schicken, um seinen Dolch namens "Ornate Dagger" an euch nehmen zu können. Anschließend steht euch die schicke Klinge in Auseinandersetzungen als Nahkampfwaffe gegen eure Gegner zur Verfügung.

