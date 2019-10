für PS4, Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare - Warum ist das Spiel so groß? Activision klärt auf

Red Dead Redemption 2 - So beeindruckend sieht die PC-Fassung aus im neuen 4K-Trailer

Podcast - Schönheit in Videospielen: Was ist Schönheit und wo finden wir sie in Games?