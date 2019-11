Red Dead Redemption 2 - Savegames herunterladen: So überspringt ihr die Einführungsphase

Solltet ihr „Red Dead Redemption 2“ bereits auf PS4 oder Xbox One gespielt haben und die Einführungsphase überspringen wollen, haben wir für euch den passenden Spielstand parat.

Am gestrigen Dienstag hat Entwickler Rockstar Games den Westerntitel Red Dead Redemption 2 auch für den PC veröffentlicht, nachdem auf PlayStation 4 und Xbox One bereits seit letztem Jahr in die riesige Spielwelt abgetaucht werden kann.

So überspringt ihr die Einführungsphase

Möchtet ihr das Spiel auch auf dem PC spielen, ohne euch erneut durch die langwierige Einführungsphase schlagen zu müssen, haben wir für euch einen Tipp, mit dem ihr euch einige Stunden Spielzeit ersparen könnt.

Auf Nexus Mods gibt es bereits einen Spielstand, den ihr für Red Dead 2 herunterladen könnt und der euch direkt in das erste Lager bringt, dass Arthur Morgan im Spiel mit der Van-der-Linde-Bande aufschlägt. Diesen könnt ihr euch hier herunterladen!

So geht's

Ladet euch die Datei herunter Geht in euren Profiles-Ordner: C:\Users\<name>\Documents\Rockstar Games\Red Dead Redemption 2\Profiles Kopiert einfach die erste SRDR-Datei in den zuvor geöffneten Ordner Startet Red Dead 2 und ladet den entsprechenden Spielstand (7.1% Fortschritt)

Beginnt von Kapitel 3

Möchtet ihr an einer weiter fortgeschrittenen Stelle im Spiel starten, könnt ihr euch diesen Spielstand herunterladen, der euch zu Beginn des 3. Kapitels absetzt.