Red Dead Redemption 2 - Rockstar Games verrät Details zum Soundtrack

Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games lebt von seiner dichten Atmosphäre. Dazu trägt auch der gelungene Soundtrack bei, zu dem die Entwickler jetzt neue Details bekannt gegeben haben. Der Soundtrack wird in Kürze separat erhältlich sein.

Mit Red Dead Redemption 2 erschien vor knapp eine Woche der nächste Ausnahmetitel aus dem Hause Rockstar Games. Wie zu erwarten war dominiert das Westernspiel seither die Medien und konnte bereits am Startwochenende einen beeindruckenden Rekord erzielen. In einem neuen Blog-Eintrag haben die Entwickler nun Details zum umfangreichen Soundtrack des Spiels bekannt gegeben.

Die Musik in Red Dead Redemption 2

Komponiert wurde der interaktive, dynamische Soundtrack von Red Dead Redemption 2 erneut von Woody Jackson, der sich in der Vergangenheit unter anderem für die Musik des Vorgängers, aber auch für L.A. Noire und GTA 5 verantwortlich zeigte.

Abgerundet wird die Musikauswahl im Spiel von vielen namhaften Künstlern: Jeff Silverman (Truth and Soul, Aloe Black) steuerte die Produktionen und Arrangements bei. Musik und Inszenierung stammen von Colin Stetson (Bon Iver, Hereditary), David Ferguson (Toningenieur von Johnny Cash), David Ralicke (Beck, Sons of Anarchy), Gabe Witcher (Punch Brothers, True Detective), Luke O'Malley, Mario Batkovic (von Geoff Barrows Invada), Matt Sweeney (Chavez, Superwolf, Iggy Pop, Bonnie Prince Billy), Rabih Beaini und Senyawa.

110 weitere Musiker wie Arca (arbeitet regelmäßig mit Bjork, Kanye West, Frank Ocean und Kelela zusammen), Jon Theodore (früher Schlagzeuger von Mars Volta und aktuell von Queens of the Stone Age), Michael Shuman aka Mikey Shoes (Queens of the Stone Age, Mini Mansions) leisteten darüber hinaus Beiträge zum gewaltigen Soundtrack des Spiels.

Gesang von Willie Nelson, Nas und vielen mehr

Die Gesangselemente wurden von Grammy-Gewinner Daniel Lanois produziert, der unter anderem als Produzent von Alben für Bob Dylan und Willie Nelson tätig war. Der Red Dead Redemption 2 Soundtrack wartet mit Gesangsdarbietungen von einer Vielzahl preisgekrönter Künstler auf.

Darunter beispielsweise Willie Nelson, Nas oder Josh Homme, sowie ein zusätzlicher Titel, der von David Ferguson geschrieben, produziert und eingespielt wurde.

Alle Songs für den Score und Soundtrack wurden exklusiv für Red Dead Redemption 2 produziert. Weitere Informationen zum Soundtrack, der in Kürze auch separat erhältlich sein wird, will Rockstar Games in naher Zukunft bekannt geben.