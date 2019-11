Red Dead Redemption 2 - PC-Version startet nicht: So könnt ihr Fehler durch Rockstar Games Launcher beheben!

Es gibt Startschwierigkeiten beim Release der PC-Version von „Red Dead Redemption 2“. Einige Spieler erhalten Fehlermeldungen oder kommen gar nicht erst ins Spiel. Es gibt bereits erste Lösungen für die Probleme.

Die PC-Version von Red Dead Redemption 2 ist da und der Release läuft nicht ganz ohne Probleme beim Start ab. Die Spieler beklagen Fehlermeldungen im Netz, die nach der Installation gar nicht erst ins Spiel kommen.

Unter anderem sind folgende Fehler bekannt. Wenn das Spiel über den Rockstar Games Launcher gestartet wird treten die nachfolgenden Meldungen auf:

The Rockstar Games Launcher exited unexpectedly. Please visit https://support.rockstargames.com for more information.

Außerdem wird einigen direkt im Rockstar Games Launcher eine Fehlermeldung angezeigt Diese besagt:

Red Dead Redemption 2 exited unexpectedly. Please click Retry below to enter the game again, or click Safe Mode to launch the game with reduced graphics settings.

Hilfe: Was tun, wenn RDR 2 nicht startet?

So weit, so problematisch. Aber was können die Spieler nun gegen die Probleme und Abstürze machen? Einige User konnten die Probleme beheben, indem sie wie empfohlen den Safe-Mode gestartet und die Grafikeinstellungen entsprechend dem System angepasst haben.

Andere User empfehlen, die GPU-Driver zu aktualisieren. Redditor wazeecha schreibt:

„Updated GPU drivers via device manager and got it working!“

CMDR_enesis empfiehlt die Kompatibilität mit dem Anti-Virus-Programm zu prüfen:

„Had to disable my AV, Avast. Now working“

Der Redditor gregkarwowski fasst die aktuelle Lage nochmal recht passend zusammen:

SheerSoncBlue kam auf die Idee die Spieldateien zu verifizieren, laut Aussagen soll es nach einem 6,58 großen Downloads dann auch geklappt haben.

