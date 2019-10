Red Dead Redemption 2 - PC-Preload gestartet und mögliche Raytracing-Effekte

Näheres werden wir spätestens zum Erscheinen von „Red Dead Redemption 2“ am 5. November 2019 erfahren. Die genannten neuen Screenshots sind oberhalb und unterhalb dieser Meldung zu finden.

Den offiziellen Systemvoraussetzungen war Obiges noch nicht zu entnehmen, gibt sich das Spiel doch mit Core i7-4770K und GeForce GTX 1060 als empfohlene Hardware relativ genügsam. Dennoch könnte Raytracing als optionaler grafischer Leckerbissen durchaus an Bord sein, bedenkt man, dass es bei großen AAA-Titeln inzwischen zum guten Ton gehört.

Wer eine Vorbestellung der PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 getätigt hat, darf sie ab sofort über den hauseigenen Launcher im Voraus herunterladen – das ergibt angesichts des Speicherbedarfs von 150 GB auch Sinn. Rockstar Games könnte aber noch eine Überraschung in petto haben.

