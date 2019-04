Red Dead Redemption 2 - Online-Modus bietet neues Versorgungspaket sowie Boni in Showdown- und Renn-Modi

Diese Woche wird dem Online-Modus von „Red Dead Redemption 2“ mal kein neuer Modus hinzugefügt. Stattdessen dürfen sich Spieler über ein Versorgungspaket und verschiedene Boni freuen.

Auch diese Woche hat Rockstar Games wieder einmal neue Inhalte für den Online-Modus von Red Dead Redemption 2 in petto. Dabei handelt es sich um Boni und Rabatte. Wir verraten euch alle Einzelheiten.

Red Dead Redemption 2 Geht auf listige Beutezüge im neuen Online-Modus Plunder

Versorgungspaket

Zum einen beschenkt Rockstar die Spieler, die den Online-Modus nutzen, mit einem neuen Versorgungspaket. Darin enthalten sind unter anderem starke Tonika für die Gesundheit eures Spielcharakters. Das Versorgungspaket findet ihr in der Truhe in eurem Lager oder in einer Postmeisterei.

3x Starkes Wundertonikum

3x Starkes Schlangenöl

3x Starke Arznei

3x Starker Magenbitter

Boni in verschiedenen Modi

In allen Showdown- & Renn-Modi sowie Gun Rush erwarten euch spezielle Boni. So erhaltet ihr nun die 1,5-fache Menge an Spielwährung sowie Gold als üblich. Dazu gehören ebenso die erst kürzlich eingeführten Modi wie Plunder, Zielrennen, Up In Smoke und Spoils of War. Außerdem lässt sich in Missionen aus „Ein Land der Möglichkeiten“ sowie allen Free-Roam-Missionen und Free Roam Events die 1,5-fache Menge an Gold verdienen.

Red Dead Redemption 2 Neuer Online-Modus „Up in Smoke“ lässt es krachen

Katalog-Neuheiten

Der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. ist um neue Kleidungsstücke und Accessoires erweitert worden. Hier die Übersicht:

Alligatorhut

Ortega-Weste

Hochgeschürzter Rock (nur für Frauen)

Morgenfrack

Strickland-Stiefel

Pelzbesetzte Handschuhe

Concho-Hose

Vergünstigte Munition

Schießen ist nun billiger geworden. Das erhältliche Munitionssortiment lockt nun mit einem Rabatt um 25 Prozent. Zudem wurden die Rangbeschränkungen vorrübergehend aufgehoben.