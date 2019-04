Red Dead Redemption 2 - Neuer Online-Modus „Up in Smoke“ lässt es krachen

Wer heute Red Dead Redemption 2 startet und sich in den Multiplayer-Modus „Red Dead Online" stürzt, darf sich über einen neuen Modus freuen. Up in Smoke heißt dieser und dürfte für so einige Zerstörung in den Lagern eures Feindes sorgen.

Red Dead Redemption 2 Was ich mir von einem Singleplayer-DLC erhoffe und wie die Chancen stehen

Denn in dem neuen Modus von „Red Dead Online“ bekommt jeder Spieler eine Sprengladung. Nun müsst ihr diese im gegnerischen Lager ablegen und sprengt damit einen Teil ihrer Basis. Das wiederholt sich so lang, bis die Zeit abläuft oder ein Team das Lager der anderen komplett dem Erdboden gleichgemacht hat.

Destroy the enemy camp at all costs in Up In Smoke, the new Red Dead Online Beta Showdown Mode.



This week's featured bonus is a 30% XP boost on Ability Cards, which come in handy while you’re fighting to deliver an explosive package behind enemy lines.https://t.co/R4G3iIDf5L pic.twitter.com/AwXyk8Xcac