Red Dead Redemption 2 - Neuer Hinweis schürt Hoffnungen auf PC-Umsetzung

Spiel des Jahres, Open-World-Revolution und ein Meilenstein der Videospielgeschichte: Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games hat seit seinem Erscheinen im vergangenen Jahr zahlreiche Rekorde gebrochen und noch mehr Preise abgeräumt. Das Geschehen begutachten PC-Spieler allerdings mit einem weinenden Auge, doch damit könnte schon bald Schluss sein.

Red Dead Redemption 2 Der Soundtrack zum Spiel erscheint im Juli!

Die Gerüchte um eine PC-Version des Open-World-Spiels „Red Dead Redemption 2“ halten sich bereits seit Konsolen-Release hartnäckig, offiziell bestätigt wurde die Umsetzung bislang jedoch nicht.

Da auch GTA 5 nachträglich für den PC erschienen ist, geben Fans des Western-Titels die Hoffnung jedoch nicht auf. Ein neuer Hinweis im Quellcode der Onlineplattform Rockstar Social Club könnte jetzt erneut auf eine PC-Portierung hinweisen.

Twitter-Nutzer JakoMako51 veröffentlichte einen Screenshot des Rockstar-Codes, der eine Zeile mit dem Inhalt „RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"“ enthält. Direkt dahinter folgt ein Eintrag zu den Trophäen der PS4-Fassung des Spiels.

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemption

RDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"

You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58r