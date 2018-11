Red Dead Redemption 2 - Nackt-Mod zeigt Arthur Morgans düsterstes Geheimnis

Durch eine Nackt-Mod zu Red Dead Redemption 2 ist nun das wohl größte Geheimnis von Protagonist Arthur Morgan ans Tageslicht befördert worden. Was trägt das Mitglied der Dutch-Gang eigentlich unter seiner Hose?

Sind wir mal ehrlich, Nackt-Mods gibt es in so gut wie jedem größeren RPG oder Open-World-Spiel - egal ob bei The Witcher, Tomb Raider oder gar anderen Titeln.

Im Grunde war es also nur eine Frage der Zeit, ehe auch Red Dead Redemption 2-Protagonist Arthur Morgan alle Hüllen fallen lässt. Im normalen Spiel ist vollständige Nacktheit zwar nicht möglich, eine entsprechende Mod macht nun aber das Unmögliche möglich.

Was steckt hinter der Mod?

Wer genau hinter der Modifikation steckt, ist bislang unklar. Wie die Webseite mp1st berichtet, ist die Mod aber durch ein spezielles Programm namens "Save Wizard" auf der PS4 erstellt worden. Da es den Westerntitel derzeit nicht für den PC gibt, ist die Installation solcher Programme ein wenig umständlicher.

Red Dead Redemption 2 Bietet animierte Pferdehoden

Übrigens ist die größte Überraschung nicht die Tatsache, dass es nun eine Nackt-Mod gibt, sondern eher die Erkenntnis, wie Arthurs Intimbereich wirklich ausschaut. Alleine die Meldung gegen Ende August, dass Red Dead 2 sogar animierte Pferdehoden bietet, ließ uns Spieler ein unglaublich detailliertes Spiel erwarten, das nichts dem Zufall überlässt.

Doch der knallharte Cowboy hat schlicht überhaupt nichts zwischen den Beinen. Offensichtlich haben die Verantwortlichen an dieser Stelle entweder Arthurs wichtigste Details vergessen oder aber die Mod macht den Intimbereich des Protagonisten nicht sichtbar.

Red Dead Online Screenshot aus der ersten Online-Mission aufgetaucht

Ein wenig verstörend sieht der entsprechende Screenshot schon aus, der Arthur in seiner ganzen, halben Pracht zeigt, wie Rockstar ihn erschaffen hat.

Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass sich Rockstar zu dieser Thematik in der nächsten Zeit zu Wort melden wird. Doch spätestens mit der PC-Version, die bislang nicht angekündigt worden ist, werden wir durch Mods und Cheats noch weitere Geheimnisse rund um die Spielwelt und den Protagonisten lüften.