Red Dead Redemption 2 - Mythbusters-Videos klären offene Fragen

Red Dead Redemption 2 steckt voller Geheimnisse und Mythen. Was in dem Western-Abenteuer möglich ist und was nicht, klären zwei neue Mythbusters-Videos. Mit erstaunlichen Ergebnissen!

Das Western-Epos Red Dead Redemption 2 bietet eine extrem realistische offene Spielwelt und steckt dazu voller Geheimnisse. Bis wir alle Details des Spiels aufgedeckt haben, ziehen sicherlich noch einige Wochen ins Land.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, wie es in Red Dead Redemption 2 möglich ist, mithilfe eines Glitches in das Mexiko aus dem Vorgänger zu gelangen. In zwei neuen Videos nehmen sich die YouTuber von Defend the House einigen Mythen des Open World-Titels an und gehen darin zahlreichen Fragen auf den Grund.

Red Dead Redemption 2 Mythen aufgedeckt

Lässt sich die Eisenbahn stoppen, wenn man die Gleise blockiert? Können beide Schützen in einem Duell sterben? Kann man sterben, wenn man einen Baum rammt? Diesen und vielen anderen Fragen gehen die YouTuber in zwei neuen Mythbusters-Videos auf den Grund, teilweise mit erstaunlichen Ergebnissen.

Falls ihr euch also schon immer einmal gefragt habt, ob ihr auf dem Rücken eures Pferdes mit dem Zug durch die Lande reisen könnt, liefern euch die beiden Videos nun endlich die entsprechende Antwort.

So ist es beispielsweise möglich, die Straßenbahn in Saint Denis hochzujagen oder eine Ladung Dynamit in der Luft durch einen gezielten Schuss zum explodieren zu bringen. Euer Pferd ist hingegen nicht wirklich dazu geeignet, einen nahenden Zug zum Anhalten zu bewegen...

Wir jedenfalls sind gespannt, welche Mythen und Geheimnisse Red Dead Redemption 2 für uns in den kommenden Wochen noch bereithält.