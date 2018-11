Red Dead Redemption 2 - Michael de Santa aus GTA 5 befindet sich auch im Spiel

In Red Dead Redemption 2 soll unter anderem als Easter-Egg sogar der GTA 5-Charakter Michael De Santa zu finden sein. Zwar ist diese Spielfigur bislang noch nicht in der umfangreichen Spielwelt gefunden worden, Schauspieler Ned Luke hat die Existenz von Michael in Red Dead 2 aber schon auf Twitter bestätigt.

Rockstars Open-World-Titel Red Dead Redemption 2 befindet sich voller Geheimnisse und bislang noch unentdeckter Easter-Eggs.

Erst vor kurzem hat der Schauspieler und Synchronsprecher Ned Luke, der die Figur Michael De Santa in Grand Theft Auto 5 verkörpert, verraten, dass er auch in dem Westerntitel zu finden ist.

Ein Spieler hatte zuvor den Namen von Luke in den Credits entdeckt. Die aufgenommenen Sprachaufnahmen haben es dabei laut dem Schauspieler jedoch nicht in das fertige Spiel geschafft, weshalb es nicht einfach ist, ihn zu erkennen. Doch anhand des Charaktermodells sollte dies dennoch möglich sein.

Wo versteckt sich Michael De Santa?

Bislang war die Suche der Community nach Michael De Santa oder besser gesagt seinem Vorfahren nicht erfolgreich. Doch wir sind uns sicher, dass Der GTA 5-Charakter dem Red Dead 2-Protagonisten Arthur Morgan sicherlich irgendwann über den Weg laufen wird, auch wenn die Spielwelt recht groß und umfangreich ausfällt.

Was war für euch das bislang coolste oder interessanteste Easter-Egg, das ihr in Red Dead Redemption 2 gefunden habt? Schreibt uns gerne eure Favoriten in die Kommentare unterhalb dieser Zeilen.

