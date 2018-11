Red Dead Redemption 2 - Lässt den Vorgänger im Staub stehen

Die Verkäufe von Red Dead Redemption 2 haben einen neuen Meilenstein erreicht. Binnen kürzester Zeit lässt der Western-Hit von Rockstar Games seinen Vorgänger im Staub stehen. Bereits 17 Millionen Kopien wurden ausgeliefert.

Das Open World-Spiel Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games bricht einen Rekord nach dem anderen. So legte der Titel nicht nur das Beste Entertainment-Startwochenende aller Zeiten hin und bescherte einer Porno-Website einen neuen Besucherrekord, sondern wurde binnen acht Tagen häufiger an den Handel ausgeliefert, als sein legendärer Vorgänger in acht Jahren.

Red Dead Redemption 2: 17 Millionen Kopien ausgeliefert

Wie Publisher Take-Two Interactive in einem neuen Finanzreport bestätigt, wurde Red Dead Redemption 2 innerhalb der ersten acht Tage nach Release ganze 17 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert und damit häufiger, als sein Vorgänger in acht Jahren.

Lediglich Grand Theft Auto 5 muss sich das Western-Abenteuer im selben Zeitraum geschlagen geben. Weiterhin verkündet Take-Two, dass GTA 5 mit 100 Millionen ausgelieferten Einheiten ebenfalls einen neuen Rekord aufstellen konnte. Nach Minecraft und Tetris ist es erst das dritte Videospiel überhaupt, das diese Marke knacken konnte.

Allerdings bezieht sich der Wert auf Exemplare des Spiels, die an den Handel ausgeliefert wurden und ist nicht gleichbedeutend mit verkauften Spielen. Doch auch die eigentlichen Verkaufszahlen dürften sich auf Rekordkurs befinden, dominiert der Titel doch hierzulande in all seinen Varianten seit seiner Veröffentlichung die Charts.

Dennoch veranlasste der neue Rekord in Kombination mit dem ohnehin erfolgreichen zweiten Quartal Publisher Take-Two dazu, die Finanzprognose für das kommende Jahr nach oben zu korrigieren.