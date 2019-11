Red Dead Redemption 2 - Kann ich meine PS4- und Xbox One-Savegames auf dem PC nutzen?

Kann der erspielte Fortschritt in „Red Dead Redemption 2“ auf den beiden Konsolen PS4 und Xbox One auf die PC-Version übertragen werden? Genau diese Frage stellen sich derzeit viele Spieler.

Red Dead Redemption 2 ist am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Dementsprechend dürften bereits zahlreiche Spieler einige Stunden in dem Westerntitel verbracht haben. Allerdings erstreckt sich alleine die Singleplayer-Kampagne über rund 65 Stunden und noch längst nicht jeder Spieler, der auf der Konsole begonnen hat, hat schon die Credits zu Gesicht bekommen. Darüber hinaus gibt es noch unzählige weitere Dinge, die in der riesigen Spielwelt erfüllt werden möchten.

Beispielshalber könnt ihr euch auf die Suche nach den versteckten Schätzen machen oder versuchen alle 144 Zigarettenbilder zu vereinen. Alles, was ihr über Red Dead 2 wissen müsst, haben wir euch hier noch einmal übersichtlich zusammengefasst:

Red Dead Redemption 2 Die wichtigsten Tipps und Tricks rund um Red Dead 2

Speicherstände auf den PC übertragen?

Doch was ist, wenn man seine Spielstände auf der PS4 oder Xbox One auf die PC-Version übertragen möchte?

Genau diese Frage stellen sich derzeit zahlreiche Spieler auf Reddit. Kann ich meine Speicherstände auf eine andere Plattform transferieren?

Der Nutzer Amingo420 möchte zum Beispiel gerne von der PS4-Fassung zu Steam wechseln und dabei möglichst sämtliche Fortschritte mitnehmen.

Doch jetzt kommt die schlechte Nachricht. Zwar gibt es bislang noch keine offizielle Aussage seitens Rockstar Games, doch die Zeichen stehen schlecht, wie auch andere Nutzer auf Reddit betonen. Bislang gibt es keine Möglichkeit, die Speicherstände für den PC fit zu machen.

Wir können uns aber gut vorstellen, dass in wenigen Tagen die ersten Möglichkeiten bereitstehen, um die PC-Version auf die 100 Prozent zu bringen oder durch herunterladbare Speicherstände bestimmte Missionsfortschritte zu erreichen. Außerdem werden sicherlich in Kürze Cheat-Codes sowie Mods für die PC-Version zur Verfügung stehen.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten.