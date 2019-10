Red Dead Redemption 2 - Kann ab sofort über den Rockstar Games Launcher vorbestellt werden

Anfang November 2019 wird „Red Dead Redemption 2“ auch für den PC erscheinen. Ab sofort kann der Open-World-Titel bereits über den Rockstar Games Launcher vorbestellt werden. Wir erklären euch, welche Boni und Gratis-Games Vorbesteller erwarten.

Vor rund einer Woche hatte Rockstar Games überraschend mitgeteilt, dass der Westerntitel Red Dead Redemption 2, der bislang lediglich für PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist, Anfang November auch für den PC veröffentlicht wird.

8 Screenshots aus der PC-Version veröffentlicht

Ab sofort kann der Titel exklusiv über den Rockstar Games Launcher vorbestellt werden. Alle Vorbesteller (über den Rocktar Games Launcher) erhalten das kostenlose Upgrade-Paket, das „Red Dead 2“ zur Premium Edition umwandelt, die die Special Edition und die Ultimate Edition enthält. Außerdem dürft ihr bis zum 22. Oktober 2019 aus dem folgenden Portfolio zwei PC-Titel von Rockstar kostenlos auswählen:

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Bully: Die Ehrenrunde

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

Weiterhin gibt es für alle Vorbesteller über den Rockstar Games Launcher die folgenden Boni:

Outlaw Survival Kit für den Story-Modus

Streitross für den Story-Modus

Le-Trésor-des-Morts-Schatzkarte für den Story-Modus

Geldbonus für den Story-Modus

50 Goldbarren für Red Dead Online

© Rockstar Games

Technische Verbesserungen der PC-Version

„Red Dead Redemption 2“ soll auf dem PC noch besser aussehen und unter andere HDR, High-End-Displays mit 4K-Auflösung (und höher), Setups mit mehreren Monitoren, Widescreen-Konfigurationen und eine höhere Bildwiederholrate untersützen.

Die offiziellen Systemanforderungen der PC-Fassung haben wir euch hier aufgelistet:

Red Dead Redemption 2 Systemanforderungen der PC-Version bekannt: Spiel ist gigantisch groß

© Rockstar Games

Neben den technischen Verbesserungen enthält „Red Dead Redemption 2“ für PC auch weitere Neuerungen für die Welt des Story-Modus:

Drei neue Kopfgeldjäger-Missionen:

Herman Zizendorf hat die Werkzeuge einiger Handwerker gestohlen – spürt ihn in Blackwater auf.

Der ehemalige konföderierte Kavallerieoffizier Camille de Millemont wird bei Catfish Jacksons gesucht – tot oder lebendig. Seine loyalen Gefolgsleute sind aber niemals weit.

Bart Cavanaugh und seine Gang halten sich in Big Valley auf. Schnappt Bart tot oder lebendig. Falls ihr ein Chaos und große Scherereien vermeiden wollt, solltet ihr seine Leute nicht alarmieren.

Zwei neue Bandenverstecke:

Nehmt es mit der tödlichen Del-Lobo-Gang in neuen Bandenverstecken bei Gaptooth Breach und Solomon’s Folly auf.

Zwei neue Schatzkarten:

Sucht mithilfe der neuen Schatzkarten Wahrzeichen des Reichtums und Elementpfad nach Goldbarren und anderen Belohnungen.

Neue Waffen für den Story-Modus:

M1899-Pistole – Brandneue, halbautomatische Handfeuerwaffe mit Munitionsmagazin

Evans-Repetiergewehr – Repetiergewehr mit hoher Kapazität (bisher nur in Red Dead Online verfügbar)

Glücksspieler-Revolver – Verzierter Double-Action-Revolver (bisher nur in Red Dead Online verfügbar)

Le-Mat-Revolver – Durchschlagskräftiger Revolver mit der Möglichkeit, auch Schrotpatronen zu verschießen (bisher nur in Red Dead Online verfügbar)

Neue Pferde für den Story-Modus:

Araber (Warped Brindle) – Schnelle und bewegliche Pferde

Appaloosa (Few Spot) – Schön und abgehärtet, perfekt geeignet für lange Reisen durch das Land

Andalusier (Hellisabell) – Gesunde, robuste Tiere, ideal fürs Jagen (bisher nur in Red Dead Online verfügbar)

Araber (Rotfuchs) – Leichtfüßige Bestien mit unverkennbarem Fell (bisher nur in Red Dead Online verfügbar)

Drei neue wilde Pferdearten – Haltet die Augen auf nach wilden Herden, um den Kentucky Saddler (Buttermilk Buckskin), Morgan (Leberfuchs) und den Tennessee Walker (Goldisabell) zu finden

Neue Mission in den entlegensten Winkeln der Welt – Sammelt gewünschte Kräuter für eine Reihe an Belohnungen.

Fünf neue Amulette mit neuen Effekten zum Sammeln:

Habichtkralle – Verringert die Geschwindigkeit, mit der sich eure Ausdauer leert, wenn ihr den Bogen spannt, dauerhaft um 30 %

Katzenauge – Erhöht die Wirkungsdauer von verstärkenden Tonika dauerhaft um 20 %

Haizahn – Ihr erhaltet dauerhaft 10 % mehr Pferde-Verbundenheit

Schildkrötenpanzer – Erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich eure Gesundheit auffüllt, dauerhaft um 10 %

Krähenschnabel – Ihr erbeutet dauerhaft 10 % mehr Munition

Erscheint Red Dead 2 auch bei anderen digitalen Händlern?

„Red Dead Redemption 2“ wird ab dem 23. Oktober im Vorverkauf im Epic Games Store sowie bei Green Man Gaming, dem Humble Store, GameStop und weiteren digitalen Händlern erhältlich sein. Der Bonus für alle Vorbesteller besteht aus 25 Goldbarren für „Red Dead Online“. Im Dezember wird die PC-Version außerdem auch über Steam erhältlich sein.

Derzeit ist „Red Dead 2“ für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Im November wird das Open-World-Spiel zudem als Starttitel für Google Stadia erscheinen. Der neue offizielle Trailer in 4K mit 60 fps soll in Kürze veröffentlicht werden.