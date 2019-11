Red Dead Redemption 2 - Guide: Wie ihr Dead Eye nutzt und zur Perfektion bringt

Mit der Fähigkeit des Dead Eye kann Protagonist Arthur Morgan ganze Wagenladungen an Feinden im Handumdrehen ins Grab schicken. Hier verraten wir euch, wie die Zeitlupenfunktion aus Red Dead Redemption 2 genau funktioniert und wie ihr sie verbessert.

Die wohl mächtigste Fähigkeit eures Charakters in Red Dead Redemption 2 ist zweifelsohne das Dead Eye, mit welchem Arthur Morgan seine unglaublichen Reflexe zeigt und es scheint, als würde die Zeit dabei beinahe stillstehen. Tatsächlich geht das Spiel durch diese Funktion in eine Zeitlupe über, während der ihr eure zahllosen Feinde nach und nach anvisieren und über den Haufen schießen könnt.

Dead Eye im Detail

Von Beginn an gibt es im Spiel eine Anzeige im unteren linken Bildschirmrand, die euch anzeigt, wie viel Dead Eye euch noch zur Verfügung steht. Verwendet ihr die Funktion, dauert es einen Moment, bis sie sich wieder aufgeladen hat und ihr könnt abermals die Kugeln im Zeitlupenmodus fliegen lassen. Viel mehr verrät euch das Spiel aber auch nicht, weswegen es passieren kann, dass nicht absolut klar ist, wie das Dead Eye im Detail funktioniert und welche Feinheiten das System bereit hält.

Erst einmal ist es wichtig zu wissen, dass ihr die Fähigkeit des Dead Eye leveln könnt, es also verschiedene Stufen gibt, die neue Kniffe und Möglichkeiten der Zeitlupenfunktion freischalten. Dies geschieht automatisch während der Kampagne, weshalb ihr euch zumindest darüber keine weiteren Gedanken machen müsst. Zusätzlich gibt es aber noch Optionen, die Dauer und Menge des Dead Eye zu erhöhen. Es ist empfehlenswert, Arthurs Fähigkeit regelmäßig zu benutzen, um Erfahrungspunkte zu sammeln und das Dead Eye kontinuierlich auszubauen.

Die 5 Level des Dead Eye

Wenn ihr die Kampagne in „Red Dead Redemption 2“ beginnt, steht euch erst einmal nur die erste Stufe der Zeitlupenfähigkeit zur Verfügung. Doch im Verlauf des Spiels wird das Dead Eye bis zu Level 5 ausgebaut, was euch viele neue Möglichkeiten einbringt und den Ablauf in den Kämpfen komplett verändert. Hier listen wir für euch alle fünf Level auf und erklären, welche Optionen ihr habt, sobald sich die Funktion verbessert hat:

Level 1

Dies ist die Standardstufe, mit der ihr das Spiel beginnt. Im Verlauf der Mission „Alte Freunde“, die ihr im 1. Kapitel abschließt, erhaltet ihr die Fähigkeit und könnt sie fortan einsetzen. Ab diesem Moment könnt ihr die Zeit verlangsamen und Gegner mit einem X markieren. Solche Markierungen werden jedoch automatisch vorgenommen, weswegen ihr keinen Einfluss auf die anvisierten Körperteile habt. Kopfschüsse sind also nicht drin.

Level 2

Diese Verbesserung des Dead Eye wird im Verlauf der Mission „Ölvergießen“ freigeschaltet, die zum 2. Kapitel gehört. Ab jetzt könnt ihr Feinde selbstständig markieren und entscheiden, wie ihr die einzelnen Schüsse verteilt. Gebt jedem ein bisschen von eurem Blei ab oder pumpt alles in einen armen Teufel; die Wahl liegt ganz bei euch.

Level 3

Um dieses Level zu erreichen müsst ihr in Kapitel 4 die Mission „Bankwesen, die alte amerikanische Kunstform“ abschließen. Ab sofort verbleibt ihr auch dann noch im Dead-Eye-Modus, wenn ihr eure Schüsse bereits abgegeben habt. So ist es möglich, Feinde, die noch stehen oder verfehlt wurden, noch einmal ins Visier zu nehmen. Klingt erst einmal nicht so interessant, entpuppt sich im Kampf gegen größere Gruppen aber als überaus mächtig.

Level 4

Um die vorletzte Verbesserung freizuschalten müsst ihr die Kapitel-5-Mission „Vergängliche Freude“ abgeschlossen haben. Ab diesem Zeitpunkt haben vor allem die Jäger unter euch gut zu lachen, denn Köpfe und Herzen von Tieren und Gegnern werden nun farblich hervorgehoben. Tödliche Treffer sind ab sofort also ein Leichtes.

Level 5

Die letzte Stufe des Dead Eye wird erst im 6. Kapitel aktiviert, und zwar nachdem ihr die Mission „Auf Wiedersehen, lieber Freund“ abgeschlossen habt. Nun werden neben den Köpfen und Herzen zusätzlich Lungen und Mägen von Feinden markiert, was sich vor allem bei der Jagd nach legendären Tieren als äußerst nützlich erweist.

Wiederherstellen und Erweitern des Dead Eye

Wie viel der Zeitlupenfunktion euch zur Verfügung steht, wird durch euren Fortschritt und Kern bestimmt. Sie regeneriert sich über Zeit, ganz genauso wie es eure Ausdauer und Gesundheit tun, und lässt sich durch verschiedene Einflüsse schneller wieder auffüllen. Dabei handelt es sich um Alkohol, Rauchware, Kaffee und guter, alter Schlaf. Gesteigert wird die Funktion durch das Vorankommen in der Story und durch Spezial-Ausrüstung, die ihr durch Abschließen von Herausforderungen freischalten könnt.