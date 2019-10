Red Dead Redemption 2 - Guide: So findet ihr den Schatz der Jack-Hall-Bande

In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr in „Red Dead Redemption 2“ den Schatz der Jack-Hall-Bande finden könnt.

In Red Dead Redemption 2 gibt es zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Eine dieser Optionen sind die Schatzsuche-Missionen, die von Kapitel 2 an verfügbar sind.

In den folgenden Zeilen greifen wir euch bei der Suche nach dem Schatz der Jack-Hall-Bande unter die Arme. Denn besonders dann, wenn eure Map-Kenntnisse zu Beginn des Spiels noch nicht sonderlich gut ausgeprägt sind, wird es nicht einfach, die einzelnen Fundorte auf den Karten zu identifizieren. Grundsätzlich gilt aber, dass die Schatzsuche natürlich am meisten Spaß macht, wenn ihr die Rätsel ganz ohne Hilfe löst.

Der Schatz der Jack-Hall-Bande

Bei dem Schatz der Jack-Hall-Bande gibt es insgesamt drei Schatzkarten, die euch der begehrten Beute jedes Mal ein wenig näherbringen.

1. Schatzkarte

Um die Suche zu starten, begebt euch westlich der Flatneck Station auf die Klippen. Auf der Karte solltet ihr nun schon ein Fragezeichen erkennen.

© Rockstar Games

Hier trefft ihr auf einen Fremden namens Maximo, der durch ein Fernglas schaut.

© Rockstar Games

Dieser bietet euch für zehn Dollar eine Schatzkarte an. Ihr könnt auf den Deal eingehen oder aber verneinen. In diesem Fall könnt ihr die Karte für nur fünf Dollar erwerben. Die dritte Möglichkeit wäre den Mann auszurauben, was jedoch auf Kosten eurer Ehre gehen würde. Tötet ihr Maximo hingegen, kann die Karte bei Hehlern erworben werden.

Schaut euch die Schatzkarte an, indem ihr eure Tasche öffnet und das Stück Papier auswählt.

© Rockstar Games

Wenn ihr in der Spielwelt bereits ein wenig herumgekommen seid, erkennt ihr darauf vielleicht Caliban's Seat, nördlich von Horseshoe Overlook.

© Rockstar Games

2. Schatzkarte

An diesem Ort angekommen, solltet ihr euch ganz nach oben auf die Klippen begeben. Von dort aus gelangt ihr schließlich auf schmale Vorsprünge, die euch direkt zu einem Spalt in der Wand führen, in dem sich die Karte befindet. Achtet aber unbedingt auf eure Schritte, denn in dieser Höhe kann jeder Fehler euer letzter sein!

© Rockstar Games

Auch die zweite Karte befindet sich nun in eurer Tasche und wartet darauf, untersucht zu werden.

© Rockstar Games

3. Schatzkarte

Der Hinweis führt euch nach Cotorra Springs, direkt westlich der Bacchus Bridge.

© Rockstar Games

In der Nähe der Geysire befinden sich mehrere Steinstapel. In einem von ihnen findet ihr die dritte und zugleich letzte Karte.

© Rockstar Games

Die dritte Schatzkarte zeigt euch einen Ort namens O'Creagh's Run, weit im Norden der Emerald Station, im östlichen Teil der Grizzlies.

© Rockstar Games

© Rockstar Games

Der Schatz

Der Schatz befindet sich auf der kleinen Insel inmitten des Sees.

© Rockstar Games

Nutzt am besten euer Pferd, um über das Wasser zu gelangen und haltet auf der Insel angekommen nach einem Stein Ausschau. Darunter befindet sich der Schatz der Jack-Hall-Bande in Form von zwei Goldbarren.