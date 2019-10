Red Dead Redemption 2 - Guide: So findet ihr alle 30 Saurierknochen im Spiel

In unserem Guide zeigen wir euch alle Fundorte der 30 Saurierknochen in „Red Dead Redemption 2“ auf. So einfach findet ihr alle Dinosaurierknochen!

Zu den besonderen Sammlerstücken, die ihr in der Spielwelt von Red Dead Redemption 2 finden könnt, gehören unter anderem 30 Saurierknochen, die ihr für die Mission Die Glaubensprüfung benötigt.

© Rockstar Games

So startet ihr die Sammelaufgabe

Möchtet ihr dieser Aufgabe nachgehen, solltet ihr euch mindestens im 2. Kapitel des Spiels befinden. Sucht nach einer fremden Person, die im Südosten von Horsehoe Overlook Fossilien ausgräbt.

Dabei handelt es sich um die Paläontologin Deborah MacGuiness. Diese bittet euch darum, 30 Saurierknochen zu finden und ihr die entsprechenden Koordinaten der Fundorte per Post zuzuschicken.

© Rockstar Games

Habt ihr alle Knochen ausfindig gemacht, erhaltet ihr von der Frau einen Brief beim Postamt. Holt ihr diesen ab, bekommt ihr eine Einladung auf ihre Ranch in Firewood Rise im Cumberland Forest. Deborah trefft ihr in der Scheune mit einem Geschenk für euch – das Kieferknochenmesser.

Diese Belohnungen gibt es

1 gefundener Knochen: Quarzbrocken

15 gefundene Knochen: Schädelstatue

30 gefundene Knochen: Einladung von Deborah MacGuiness (Kieferknochenmesser)

© Rockstar Games

Alle Fundorte der 30 Saurierknochen

Saurierknochen: Oberhalb von Tumbleweed Saurierknochen: Auf der Ostseite des Canyons, an der Spitze der Klippe Saurierknochen: Am Fuße des Hügels in einer kleinen Felswand Saurierknochen: Auf einen Hügel südwestlich von Jorge's Gap Saurierknochen: In der Nähe der östlichen Spitze des Del Lobo Rocks Saurierknochen: Oberhalb von Fort Mercer auf einem großen Felsplateau Saurierknochen: Über dem Flussufer, nördlich der kleinen Insel Saurierknochen: Auf dem Plateau am Westende des Canyons Saurierknochen: Unter dem Schriftzug „West Elizabeth“ auf felsigem Untergrund Saurierknochen: An einem felsigen Hügel Saurierknochen: In einer Höhle am Fuße von Mount Hagen Saurierknochen: Am Fuße der Felswand Saurierknochen: Am oberen Rand der Klippe Saurierknochen: Am Fuße der Felswand Saurierknochen: Unter dem oberen Rand der Klippe auf einem kleinen Vorsprung Saurierknochen: Am oberen Rand der Klippe Saurierknochen: Auf einer Klippe südwestlich der Bacchus Station Saurierknochen: Fast oben auf dem Hügel an der roten Felsnase Saurierknochen: Auf einem Grashügel, unter freiem Himmel Saurierknochen: An der Klippe oberhalb des Pfades, der zum Brandywine-Drop-Wasserfall hinunterführt Saurierknochen: Auf einem kleinen Felsplateau, südlich der Eisenbahnbrücke Saurierknochen: Am Rande einer Lichtung Saurierknochen: Am Boden, südlich der Hütte Saurierknochen: Westlich vom Dewberry Creek Saurierknochen: Im Brunnen unter dem Bohrturm Saurierknochen: Auf einem grasbedeckten Hügel Saurierknochen: Nahe der Hügelkuppe bei einem Ölbohrturm am Rande eines ausgetrochneten Flussbetts Saurierknochen: Gleich südlich vom Dewberry Creek Saurierknochen: Auf dem Bergkamm, direkt westlich von O'Creagh's Run Saurierknochen: An der Westseite des Kamassa Rivers