Red Dead Redemption 2 - Guide: So findet und fangt ihr die legendären Fische

In der Spielwelt von „Red Dead Redemption 2“ könnt ihr verschiedensten Freizeitaktivitäten nachgehen. Unter anderem habt ihr die Möglichkeit mitten in der Natur Fische zu fangen und dabei so richtig zu entspannen. Deutlich spannender ist aber die Suche nach den insgesamt 13 legendären Fischen, die es euch nicht ganz so einfach machen werden. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr die besonderen Exemplare fangen könnt und welche Voraussetzungen es dafür gibt.