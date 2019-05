Red Dead Redemption 2 - Großes Update: Neue Herausforderung, neuer Multiplayer-Modus und mehr

„Red Dead Redemption 2“ hat ein großes neues Update für den Online-Modus erhalten. Damit erweitern die Entwickler das Spiel unter anderem mit einer neuen Herausforderung, einem neuen Multiplayer-Modus und neuen Kleidungsstücken.

Kürzlich verließ der Online-Modus von Red Dead Redemption 2 die Beta-Phase und Rockstar hat noch große Pläne mit dem Titel. Nach inzwischen mehr als 24 Millionen verkauften Kopien des Spiels sollen künftig weitere Inhalte dazu kommen.

Red Dead Redemption 2 Weiterer Hinweis aufgetaucht: Erscheint der Titel noch für den PC?

Was Rockstar noch vorhat, bleibt abzuwarten. Erst einmal können sich die Fans über eine neue Herausforderung freuen. Bei dieser geht es darum wilde Tiere zu jagen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Hier reicht die Spannweite von 1 Punkt für kleine Tiere, bis zu 3 Punkten für sehr große und gefährliche Tiere.

© Rockstar Games

Neuer Multiplayer-Modus: Head for the Hills

Neben anderen Neuerungen, bringt das Update einen neuen Multiplayer-Modus mit sich. Head for the Hills ist ein Showdown-Modus bei dem es darum geht, einen anderen Spieler zu jagen.

„Die Spieler rennen abwechselnd durch das Niemandsland zu ihrem sicheren Haus, während die Gegner nur ein Ziel haben: Sie zu jagen. Nutzt die Hügel, versteckt euch in den Schatten oder jage deine Feinde im Freien, aber lass sie nicht in Sicherheit kommen“, so die Beschreibung.

Zwei weitere Showdown-Modi sollen in den nächsten Wochen dazu kommen. Public Enemy und Sport of Kings bieten in Zukunft dann noch mehr Abwechslung für die Spieler.

Spyro Reignited Trilogy PC-Version in Taiwan gelistet

Ein Bonus und ein Carepaket für die Spieler

Das neue Update enthält für euch auch einen Bonus und ein geschenktes Carepaket. Für den Abschluss der ersten Mission, Honor Among Horse Thieves, erhaltet ihr einen Bonus von 50 RDO-Dollar. Für das Beenden von Kill Them und Each and Every One gibt es 75 RDO-Dollar und 10 Goldbarren für Destroyed by Grief.

Das Carepaket könnt ihr euch bei der Post sowie in eurer Truhe abholen und beinhaltet:

5x Potent Miracle Tonic

5x Potent Snake Oil

5x Potent Health Cure

5x Potent Bitters

120x Express Revolver Ammo

Neue Kleidungsstücke und Belohnung für die 2-Stufen-Verifikation

© Rockstar Games

Das neue Update hält auch neue Kleidungsstücke bereit. Das neue Emote Wie kannst du es wagen? könnt ihr gleich mit einem neuen Outfit verbinden.

Geblümte Korsett-Chemise in 9 verschiedenen Farben und Mustern

Ein Überhemd in 10 verschiedenen Farben und Mustern

Eine Waschbärenmütze in 7 verschiedenen Farben

Karomütze in 8 verschiedenen Farben

Wollbeinschützer in 9 verschiedenen Farben

Pokémon Masters: Im neuen Mobile-Spiel tretet ihr gegen die berühmtesten Trainer aus dem Franchise an

Solltet ihr euch für eine 2-Stufen-Verifikation entscheiden, erhaltet ihr eine spezielle Farbe für die Waschbärenmütze. Diejenigen, die besonders schnell sind und es noch diese Woche machen, erhalten zusätzlich 10 Goldbarren und 500,000 GTA-Dollar in GTA Online.

Wie gefällt euch das Update? Was werdet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.