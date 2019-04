Red Dead Redemption 2 - Geht auf listige Beutezüge im neuen Online-Modus Plunder

Rockstar Games startet wieder mit einem neuen Showdown-Event im Online-Modus von „Red Dead Redemption 2“ durch. In Plunder spielen Teams gegeneinander und versuchen sich auf listige Weise auszurauben. Zudem sind bestimmte Rangvorrausetzungen für Kleidung kurzzeitig gestrichen.

Der Online-Modus von Red Dead Remdemtion 2 erhält weiteren Zuwachs in Form eines neuen Showdown-Events. In Plunder begebt ihr euch mit eurem Team auf Beutezüge.

Räuberische Teamaction

In Plunder schließt ihr euch mit weiteren Spielern zu einem Team zusammen und versucht so viele Vorräte wie möglich zu eurer Basis zu bringen. Die begehrten Ressourcen können an zentralen Orten geschnappt werden.

Weitaus actionreicher ist aber das Plündern der gegnerischen Lager. Diese können nämlich ebenfalls ausgeraubt werden. Geht dabei mit einem listigen Plan vor!

Zusammenarbeit ist hier der grundlegende Stützpfeiler, um gegen die Gegner vorzugehen und besonders viel Beute zu machen. Sobald ihr Beute aufgenommen habt, werdet ihr für alle Spieler sichtbar.

Rockstar empfiehlt euch, teambasierte Dead-Eye-Fähigkeitskarten wie Konzentriertes Feuer zu nutzen – dadurch richtet euer Team etwas mehr Schaden an – und eure Kerne durch Tonika zu vergolden.

Modifizierte Ranglimits für Gegenstände

Neben dem neuen Showdown-Modus gibt es weitere Boni So lässt sich neue Bekleidung bei den Händlern kaufen. Neu hinzugekommen sind:

Owanjila-Hut

Porter-Jacke

Concho-Hose

Die Level-Voraussetzungen für diverse Gegenstände werden für kurze Zeit heruntergesetzt. Spieler mit einem niedrigeren Rang können sich nun alle Mäntel, Holster, Stiefel und Handschuhe, die normalerweise für bis zu Rang 40 reserviert sind, besorgen. Für höherrangige Spieler werden dagegen der Turkmene, der Missouri Foxtrotter und Araber auf Rang 40 heruntergesetzt.

Außerdem werden Broschüren für hochexplosives Dynamit, Flinten-Brandschrot, explosive Flintengeschosse, Express-Explosivmunition und Dynamitpfeile auf Rang 60 gesenkt.

Die Aktion in Red Dead Online läuft noch bis zum 15. April.