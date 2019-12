Red Dead Redemption 2 - Führt die nächste Erweiterung nach Mexiko?

„Red Dead Redemption 2“ entführt PS4-, Xbox One-, PC- und Google Stadia-Spieler in den Wilden Westen. Ein Data Miner möchte nun aber herausgefunden haben, dass die nächste Einzelspieler-Erweiterung demnächst in Mexiko stattfinden könnte.

Im ersten Teil der Reihe spielte Nordmexiko eine große Rolle im Open World-Western und nahm einen großen Teil der Landkarte ein. Bei Red Dead Redemption 2 war davon allerdings nichts mehr zu sehen. Möglich, dass sich das bald ändert. In einem GTA-Forum gibt ein Mitglied von VideoTech UK an, er hätte in den Daten geschnüffelt und wäre auf etwas Interessantes gestoßen.

Red Dead Redemption 2 Kaufmöglichkeit auf Steam gestartet: Freischaltung erfolgt in Kürze

Spuren von Mexiko

Ein Mitglied von Video Tech UK schaute sich einmal in den Dateien von „Red Dead Redemption 2“ um und fand in den 1.0-Daten der PS4-Version auffällige 3D-Modelle. Diese zeigen verschiedene Landschaften und Städte Mexikos, was darauf schließen lässt, dass offenbar daran gearbeitet wurde, das Land in das Spiel zu integrieren.

Red Dead Redemption 2 PC-Version erhält Mod-Manager für einfache Handhabung

Die gefundenen Modelle beweisen zwar noch nichts, allerdings wurden ebenfalls spezifische Merkmale zu NPCs und Minimap-Daten gefunden. Entweder wurden Pläne, Mexiko zu integrieren, verworfen, oder auf die Spieler wartet künftig ein neuer Singleplayer-Inhalt. Was würdet ihr denn davon halten? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.