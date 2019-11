Red Dead Redemption 2 - Erste PC-Mod verwandelt Arthur in den Joker

Noch vor der Veröffentlichung der PC-Version hat es die erste Mod ins Netz geschafft, die Arthur Morgan ein neues Antlitz verschafft. Er wird quasi zum DC-Cosplayer.

Heute ist der große Tag für PC-Spieler gekommen. Red Dead Redemption 2 erscheint endlich für den PC und die Modding-Community ist schon ganz heiß auf den Blockbuster-Titel!

Erst PC-Mod noch vor Release

Und so geht es direkt am Release-Tag mit der ersten Mod los, die den Protagonisten Arthur Morgan in einen anderen Charakter verwandelt – den Joker aus dem DC-Universum!

Die Mod verwandelt im Grunde nur Arthurs Gesicht, er bekommt ein wenig Farbe verpasst, wodurch er zum notorischen Clown wird.

Ihr könnt die Mod selbst ausprobieren, wenn das Spiel heute erschienen ist, der Download wurde auf Nexus Mod schon bereitgestellt. Aber Vorsicht, die Modder von RedDeadModders haben keinerlei Anleitungen für den Installationsprozess bereitgestellt. Zudem ist es sowieso fraglich, wie sie die Mod umgesetzt haben, wenn die PC-Version zum Zeitpunkt der Mod-Veröffentlichung noch nicht offiziell erschienen ist.

In den nächsten Tagen erwarten wir mehr, hoffentlich spannende Mods aus der Community. RedDeadModders arbeitet laut eigener Angabe schon an einem Untotenpferd und dem Terminator.

Infos zum heutigen Release wie den Startzeitpunkt, Preis und mehr erfahrt ihr hier:

