Red Dead Redemption 2 - Erst einmal kein Story-DLC, Fokus auf Multiplayer

Bereits seit dem Release von Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 fragen sich Fans, wie es um eine Story-Erweiterung zu dem Titel steht. Zwar gab es in der Vergangenheit zahlreiche Gerüchte und Spekulationen, ein offizielles Statements seitens des Entwickler jedoch nicht.

Nun hat sich Rockstar Games allerdings zu Wort gemeldet und verkündet, dass es erst einmal keinen Story-DLC geben wird.

„Wir konzentrieren uns im Moment zu 100 Prozent auf den Online-Modus. Es gibt so viel zu tun und wir hoffen, dass wir all das, was die Spieler am Singleplayer lieben, auch in die Online-Welt bringen.“