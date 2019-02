Red Dead Redemption 2 - Dieser emotionale Fan-Trailer begeistert die Gaming-Community

Auf Youtube sind Fan-Trailer eine beliebte Kategorie, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und schnell einige Klicks zu erhalten. Die Qualität dieser Videos kann dabei stark variieren, aber manchmal finden sich wirkliche Goldstücke, die von offiziellen Trailern nur schwer zu unterscheiden sind. Jetzt haben Fans einen Fan-Trailer gefunden, der sogar dem Arthur Morgan-Sprecher die Sprache verschlägt!

Mit der immer größer werdenden Zahl an kreativen Creator auf Youtube, sind Fan-Trailer von offiziellen Videos der Studios mittlerweile nur noch schwer zu unterscheiden. Zwar kann die Qualität dieser Videos stark schwanken, aber die Liebe der Fans zum Projekt sind in diesen Selfmade-Trailern nicht zu übersehen. Auch zu Red Dead Redemption 2 gibt es zahlreiche dieser selbstgebastelten Projekte. Doch Fans haben nun einen Trailer entdeckt, der jegliche Amateurhaftigkeit überschreitet. Die Zuschauer sind sich einig, dass sie dieses Video jedem offiziellen Trailer von Rockstar bevorzugen würden.

Besser als jeder echter Trailer

Wenn sich Mitbeteiligte eines Spiels zu einem Fan-Trailer äußern, dann weiß man, dass dieser etwas ganz Besonderes sein muss. So hat vor einigen Stunden Roger Clark, offizieller Sprecher der Figur Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2, einen Fan-Trailer zum beliebten Western-Spiel geteilt. Unter dem Namen "Change" verbirgt ein mit emotionaler Musik unterlegtes, beeindruckedes Video, das so ziemlich jeden RDR2-Zyniker zum Spielen bringen wird.

Mit gerade einmal 64 Abonnenten (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels) verwirrt der Youtuber unter dem Namen "Karol" viele Fans, die das Video anfangs mit einem offiziellen Post verwechselt hatten. Viele waren bereits der Meinung, dass es ein echter Trailer zu einem DLC sein könnte. Doch nein, jegliche Aufnahmen stammen aus dem offiziellen Main-Spiel von RDR2 und wurden mit beeindruckenden Schnitt-Fähigkeiten zusammengestellt.

Die bisherigen Kommentare sind überwiegend positiv:

Zwar scheint der Macher dieses Videos bisher keine große Reichweite zu haben, das könnte sich aber nach dem Shoutout von Roger Clark schnell ändern. Fans sind beeindruckt von der Kombination des Materials aus den offiziellen Rockstar-Trailern und Ingame-Aufnahmen durch eine Cinematic-Kamera. Perfekt dazu unterlegt der Editor mit dem Song "Zombie" von Damned Anthem die Stimmung und lässt Red Dead Redemption 2 durch Charakter-Stimmen im Hintergrund noch epischer und dramatischer erscheinen als je zuvor.

Youtube kann jedoch manchmal recht streng mit solchen Fan-Trailern sein und lässt diese ganz gerne mal auf Grund von Copyright-Issues entfernen. Schaut euch den Trailer also lieber so schnell wie möglich an.